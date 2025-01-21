Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.6 комментариев
Внешний долг России снизился на 27,5 млрд долларов
Внешний долг России на 1 января 2025 года составил 290,4 млрд долларов
На начало января 2025 года внешний долг России уменьшился на 27,5 млрд долларов, составив 290,4 млрд долларов, благодаря сокращению задолженности по суверенным ценным бумагам и обязательствам в других секторах.
Внешний долг России на 1 января 2025 года составил 290,4 млрд долларов, что на 8,7% ниже показателя на начало 2024 года, сообщает ТАСС. Основной причиной снижения является уменьшение задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах.
Центробанк также отметил уменьшение обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам. Это касается в том числе и отношений прямого инвестирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония и Россия показали наибольшие темпы снижения внешнего долга в 2024 году среди стран «Большой двадцатки», в то время как Саудовская Аравия и Индия нарастили свои обязательства больше других.