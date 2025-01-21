Внешний долг России снизился на 27,5 млрд долларов

Внешний долг России на 1 января 2025 года составил 290,4 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Внешний долг России на 1 января 2025 года составил 290,4 млрд долларов, что на 8,7% ниже показателя на начало 2024 года, сообщает ТАСС. Основной причиной снижения является уменьшение задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах.

Центробанк также отметил уменьшение обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам. Это касается в том числе и отношений прямого инвестирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония и Россия показали наибольшие темпы снижения внешнего долга в 2024 году среди стран «Большой двадцатки», в то время как Саудовская Аравия и Индия нарастили свои обязательства больше других.