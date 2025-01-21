Трамп прибыл в Белый дом в качестве 47-го президента США

Tекст: Александра Юдина

Трамп впервые после вступления в должность 47-го президента США прибыл в Белый дом, передает ТАСС.

Его кортеж прибыл в официальную резиденцию в 19.10 по местному времени, что на два часа позже, чем планировалось изначально. Перед этим президент выступил на арене Capital One, где прошел торжественный парад в честь его инаугурации.

На параде Трамп пообщался с многотысячной толпой сторонников и подписал первые два десятка указов, прокламаций и меморандумов.

Известно, что в Вашингтоне уличные торговцы уже продают сувениры с портретом Трампа и надписью Daddy's Home («Папочка дома») в связи с его возвращением в Белый дом.

В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Во время инаугурации Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и обещал укрепить страну до небывалого уровня в своей первой речи в должности 47-го президента США.