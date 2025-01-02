Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».13 комментариев
Полиция забаррикадировала подходы к небоскребу Трампа в центре Нью-Йорка
Полиция установила баррикады вокруг Trump Tower в центре Нью-Йорка после событий в Лас-Вегасе и Новом Орлеане
В центре Нью-Йорка полиция забаррикадировала подходы к небоскребу Trump Tower бетонными блоками и металлическими заграждениями в ответ на события в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, сообщают информационные агентства.
Правоохранители установили бетонные блоки и металлические заграждения по периметру здания, а также перекрыли прилегающую улицу. Полиция не допускает пешеходов к входу в Trump Tower и не позволяет автомобилям останавливаться у здания. На месте дежурят несколько патрулей, обстановка остается спокойной, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лас-Вегасе перед отелем Trump International Hotel взорвался автомобиль Tesla Cybertruck, при этом шериф сообщил о канистрах с бензином и пиротехнике, которые находились в машине перед взрывом.
В инциденте заподозрили теракт, подозреваемым оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который ранее служил в армии США.
Также терактом признана атака с наездом грузовика на толпу в Новом Орлеане.