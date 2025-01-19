  • Новость часаКомандующий ВСУ признал нехватку резервов для украинской армии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как прибалтийских детей готовят к войне с Россией
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова: Ответственные за зверства в Курской области будут наказаны
    Глава ВТБ: Систему SWIFT необходимо «убить»
    Сын Трампа посмеялся над Зеленским
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    24 комментария
    19 января 2025, 18:50 • Новости дня

    ХАМАС передал Красному Кресту трех заложниц

    ХАМАС освободил трех израильских заложниц и передал Красному Кресту

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу трех израильских заложниц от ХАМАС. Заложницы направляются в сектор Газа к израильским военным. Освобождение связано с ранее достигнутой сделкой между Израилем и ХАМАС.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) трех заложниц, передает РИА «Новости». Заложницы направляются к израильским военным и агентствам безопасности в секторе Газа.

    «Красный Крест сообщил, что трое израильских заложниц были переданы им, они направляются к силам ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля в секторе Газа», – написано в сообщении армии.

    Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», решило освободить трех заложниц в рамках сделки с израильской стороной. ХАМАС подтвердило передачу имен тех, кого они планируют освободить.

    Напомним, тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.

    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

    Коментарии (3)
    19 января 2025, 12:35 • Новости дня
    Министр Израиля подал в отставку из-за сделки с ХАМАС
    Министр Израиля подал в отставку из-за сделки с ХАМАС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал заявление об отставке в знак протеста против соглашения с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

    Вслед за министром партия «Еврейская сила», которую он представляет, также заявила о выходе из правящей коалиции Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В своем Telegram-канале Бен-Гвир написал: «Депутаты от «Еврейской силы» подали премьер-министру заявления об отставке. У нас слово есть слово. Мы не согласимся на беспорядочную сделку!» Это заявление он сделал после того, как стало известно о соглашении с ХАМАС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

    Коментарии (4)
    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 10:23 • Новости дня
    Нетаньяху приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников

    Нетаньяху приказал продолжать огонь в Газе до получения списка заложников от ХАМАС

    Нетаньяху приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности, после которого принял решение не прекращать огонь в секторе Газа до тех пор, пока радикальная организация ХАМАС не предоставит список заложников, подлежащих освобождению.

    В заявлении канцелярии израильского премьера уточняется, что прекращение огня, которое должно было начаться в 08:30 утра по местному времени, отложено до момента предоставления списка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 00:51 • Новости дня
    Митинг в поддержку Палестины начался у здания редакции The New York Times

    Активисты обвинили The New York Times в соучастии в геноциде палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Более ста активистов в Нью-Йорке провели демонстрацию у здания редакции газеты The New York Times, сообщает корреспондент ТАСС. Протестующие выступили в поддержку Палестины с лозунгами «свободу Палестине» и «нет геноциду». Они также обвинили газету в «соучастии в геноциде» палестинцев. Некоторые демонстранты принесли плакаты, критикующие политику США.

    Акция собрала также ортодоксальных евреев, которые выступили против действий израильского правительства. Порядок на месте обеспечивали несколько десятков полицейских. Оцепление здания было осуществлено с использованием железных ограждений. Ситуация оставалась спокойной, полиция не вмешивалась.

    Напомним, что 15 января было объявлено о соглашении между Израилем и движением ХАМАС, достигнутом благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. В рамках договора ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных. Ожидается, что это соглашение поможет стабилизировать обстановку в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, которые требовали от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. В другой демонстрации в Лондоне, полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции в поддержку Палестины. Во время пропалестинской демонстрации у Белого дома мужчина поджег себя, однако его травмы не угрожают жизни.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 00:00 • Новости дня
    В Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку Палестины

    Тысячи протестующих в Лондоне потребовали прекращения огня в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, требовавших от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.

    Как сообщает ТАСС, в центре Лондона прошла многотысячная демонстрация в поддержку Палестины. Участники акции требовали от международных лидеров добиваться от Израиля соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами «Прекращение огня немедленно» и «Свободу Палестине». Также протестующие критиковали премьер-министра Британии Кира Стармера за бездействие в отношении гуманитарной катастрофы в Газе.

    Организаторы планировали провести акцию у штаб-квартиры Би-би-си, но получили отказ полиции из-за близости синагоги. Перед собравшимися на улице Уайтхолл выступили представители партии «зеленых» и Кампании солидарности с Палестиной. Они отметили соглашение о перемирии в Газе как «большую победу», но подчеркнули необходимость продолжать борьбу за создание палестинского государства. Протестующие также выражали желание предать суду премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

    На акции присутствовали ортодоксальные евреи и родственники узников концлагерей, выступавшие против «геноцида в Газе». За порядком следили более одной тысячи сотрудников лондонской полиции. По итогам демонстрации было задержано 77 человек, большинство из которых пытались прорваться к штаб-квартире Би-би-си через полицейские кордоны.

    Согласно заявлению Скотленд-Ярда, это самое большое количество задержанных участников протестов Кампании солидарности с Палестиной с октября 2023 года. Один из задержанных нес плакат в поддержку движения «Хезболлах», запрещенного в Британии. Представитель Скотленд-Ярда отметил, что серьезных травм среди полицейских не зафиксировано.

    Достигнутое соглашение о перемирии в Газе включает освобождение заложников и прекращение огня. Израиль и ХАМАС договорились обменять 33 израильских заложника на палестинских заключенных. Посреднические усилия в этом процессе оказали Доха, Каир и Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которой полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции; протестующие в поддержку Палестины выстроились цепью поперек основных мостов и туннеля в центре Нью-Йорка, перекрыв движение транспорта; во время сольного концерта в Мельбурне вокалист Radiohead Том Йорк подвергся критике со стороны зрителя за его молчание по поводу ситуации в секторе Газа, что вызвало перепалку и временный уход музыканта со сцены.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 21:57 • Новости дня
    ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии

    Al Arabiya: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии

    ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС. Документ включает обмен удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных, указали источники канала. По данным собеседников, документ был дополнительно откорректирован перед подписанием.

    «Все стороны подписали соглашение по сектору Газа», – сообщил источник телеканала.

    Ранее премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня на первом этапе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.

    Россия не принимала участия в подготовке соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 22:53 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников живы

    Нетаньяху: ХАМАС освободит 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство изизраильских заложников, которых ХАМАС обязался освободить, живы, заявил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «В рамках соглашения, которое было принято, Израиль вернет домой 33 заложника, большинство из которых живы», – цитирует РИА «Новости» Нетаньяху.

    По его словам, в результате переговоров Израиль смог увеличить количество заложников, освобождаемых ХАМАС на первом этапе сделки. Он уточнил, что палестинское движение согласилось освободить почти в два раза больше заложников по сравнению с майским предложением.

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США. Перемирие начнется 19 января и продлится 42 дня. За это время планируется окончательное завершение боевых действий, которые унесли жизни 46 тыс. палестинцев и порядка полутора тыс. израильтян.

    На первом этапе сделки предполагается освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, но останутся в их пределах. Поставки гуманитарной помощи увеличатся до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тыс. палаток и 60 тыс. мобильных домов.

    Ранее палестинское движение ХАМАС планирует освободить трех израильских заложниц 19 января в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Также движение ХАМАС объявило о публикации списков заключенных перед обменом.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Нетаньяху предупредил о возобновлении боев в Газе в случае необходимости

    Нетаньяху заявил о готовности Израиля возобновить боевые действия в Газе в случае необходимости

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль готов возобновить боевые действия в секторе Газа новыми методами и с поддержкой США, если возникнет необходимость, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в своем телеобращении заявил, что страна готова возобновить боевые действия в секторе Газа, если это будет необходимо, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Израиль при этом будет использовать новые способы и делать это с огромной мощью. Нетаньяху заверил, что настоял на этом требовании во время переговоров о прекращении огня.

    Также премьер-министр отметил, что по данному вопросу он пользуется поддержкой США. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль сохраняет свою приверженность защите своих граждан и обеспечению безопасности страны.

    По словам израильского премьера, Израиль готов к любым вызовам и сможет действовать решительно и эффективно, если ситуация потребует этого.

    Ранее премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    СМИ писали, что израильский премьер-министр Нетаньяху пообещал продолжить войну в Газе после завершения сделки по освобождению заложников.

    ХАМАС объявил о разрешении разногласий с Израилем.

    Кроме того, палестинское движение ХАМАС планирует освободить трех израильских заложниц 19 января в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 18:53 • Новости дня
    Полиция Израиля заявила о теракте после нападения с ножом в центре Тель-Авива

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива вооруженный ножом злоумышленник ранил человека, после чего был нейтрализован, полиция рассматривает это как террористический акт.

    Один человек получил ранения в результате нападения с ножом в центре Тель-Авива, передает ТАСС. Инцидент произошел в районе улицы Левонтин, известном множеством баров и ресторанов. По словам власти, случившееся признано терактом.

    Пострадавший мирный гражданин получил серьезные ранения и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Вооруженный гражданин, оказавшийся поблизости, сумел выстрелить в нападавшего и нейтрализовать его.

    Полиция стянула крупные силы к месту происшествия и ведет расследование. По данным портала Ynet, нападение совершил житель палестинского города Тулькарм, который находился в Израиле незаконно.

    Ранее двв человекв получили ранения в результате попытки теракта с наездом автомобиля к юго-востоку от Тель-Авива, нападавший был обезврежен.


    Коментарии (0)
    18 января 2025, 13:10 • Новости дня
    Движение ХАМАС объявило о публикации списков заключенных перед обменом

    ХАМАС: Списки палестинских заключенных опубликуют за день до обмена с Израилем

    Tекст: Евгения Караваева

    Радикальное движение ХАМАС заявило о публикации списков палестинских заключенных за день до их обмена с Израилем, подчеркивая, что механизмы обмена зависят от числа освобожденных.

    Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале радикального движения ХАМАС, список палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с Израилем, будет представлен за день до обмена, передает ТАСС.

    ХАМАС заявил, что это делается в рамках согласованного с Израилем механизма обмена.

    Представители ХАМАС отметили, что механизм обмена заложниками напрямую зависит от числа заключенных, которых согласился освободить Израиль. В связи с этим списки будут обновляться и публиковаться перед каждым днем обмена, чтобы соблюдать условия сделки.

    ХАМАС подчеркнул, что данный подход согласован с израильскими властями и нацелен на упрощение процесса обмена заложников и заключенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Катар обвинил Израиль в нарушении международного права в Газе, что привело к эскалации конфликта.

    Коментарии (0)
    17 января 2025, 04:04 • Новости дня
    Израиль, ХАМАС и США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке

    Соглашение об освобождении заложников и прекращении огня подписали в Дохе

    Tекст: Максим Попов

    Представители Израиля, ХАМАС, США и Катара достигли соглашения о перемирии в секторе Газа, официально подписав документ, который предусматривает освобождение заложников и прекращение огня, сообщило Axion.

    По информации издания, вечером 16 января в Дохе представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Как отметили источники, на заключение сделки значительное влияние оказали спецпосланник  Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и координатор Совета нацбезопасности США Бретт Макгерк. В переговорах также участвовали посредники от Катара и Египта.

    До этого сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа. При этом российский МИД выразил надежду, что соглашение позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц на родину.


    Коментарии (0)
    19 января 2025, 11:55 • Новости дня
    При израильском обстреле в секторе Газа погибли восемь человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские войска нанесли удары по сектору Газа, что привело к гибели восьми человек и ранениям 25, сообщили СМИ.

    Как передает палестинский телеканал Al Aqsa, в воскресенье утром израильские войска обстреляли два района сектора Газа, в результате чего погибли восемь человек и пострадали 25. Пять погибших были обнаружены в городе Газа, а трое на севере анклава, пишет РИА «Новости».

    В заявлении гражданской обороны сектора Газа говорилось о том, что обстрелы произошли после объявления о вступлении в силу прекращения огня.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

    Коментарии (0)
    17 января 2025, 11:59 • Новости дня
    WP: Нетаньяху тайно пообещал продолжить войну в Газе

    WP: Нетаньяху пообещал продолжить войну в Газе после этапа освобождения заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский премьер-министр Нетаньяху пообещал своим ультраправым союзникам продолжить войну в Газе после завершения сделки по освобождению заложников, сообщает The Washington Post.

    По данным издания, подобное заявление было сделано «за закрытыми дверями» в адрес ультраправых союзников Нетаньяху, передает ТАСС.

    Согласно условиям сделки, палестинская сторона должна освободить 33 заложника в обмен на более 1 тыс. палестинских заключенных. Предполагается, что возобновление боевых действий может способствовать сохранению единства в израильском правительстве и предотвратит политический раскол.

    Канцелярия премьер-министра Израиля уже подтвердила факт подписания сделки, которая была достигнута при посредничестве США и Катара. Сделка предусматривает не только освобождение заложников, но и временное прекращение огня в секторе Газа.

    Ранее представители Израиля, ХАМАС, США и Катара достигли соглашения о перемирии в секторе Газа, подписав документ, предусматривающий освобождение заложников и прекращение огня.

    Корпус стражей исламской революции Ирана выразил опасения по поводу возможного нарушения Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.

    Коментарии (0)
    19 января 2025, 14:39 • Новости дня
    N12: ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

    Стало известно, что ХАМАС будет освобождать заложников по субботам

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС будет освобождать заложников по субботам, передавая списки имен в пятницу, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

    Как сообщает РИА «Новости», палестинское движение ХАМАС приняло решение об освобождении заложников по субботам. Списки пленных будут передаваться израильской стороне за день до запланированного обмена. Эта информация была обнародована 12-м каналом израильского телевидения, который ссылается на источники в Израиле.

    Телеканал отметил: «Дни освобождения заложников – по субботам, по пятницам мы будем получать списки с именами тех, кого должны освободить на следующий день». Решение об освобождении пленников по выходным дням, по мнению израильских экспертов, может быть связано с соблюдением религиозных традиций и особенностями логистики.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.

    Коментарии (0)
    Главное
    Трамп назвал условие для снятия запрета с TikTok в США
    Троих заложниц передали силам ЦАХАЛ на территории сектора Газа
    Китай испытал новую секретную гиперзвуковую ракету
    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна
    Певцов сообщил об игнорировании «творческого завещания» Захарова
    Министр Израиля подал в отставку из-за сделки с ХАМАС

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине»

    Глава киевского режима продолжает продавливать идею о «вводе европейских миротворцев» на Украину, эти спекуляции поддерживают и некоторые страны НАТО. Однако простой расчет – и политический, и военный – показывает, что реализация этой идеи абсолютно невозможна. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............