Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.3 комментария
ХАМАС передал Красному Кресту трех заложниц
ХАМАС освободил трех израильских заложниц и передал Красному Кресту
Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу трех израильских заложниц от ХАМАС. Заложницы направляются в сектор Газа к израильским военным. Освобождение связано с ранее достигнутой сделкой между Израилем и ХАМАС.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) трех заложниц, передает РИА «Новости». Заложницы направляются к израильским военным и агентствам безопасности в секторе Газа.
«Красный Крест сообщил, что трое израильских заложниц были переданы им, они направляются к силам ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля в секторе Газа», – написано в сообщении армии.
Ранее стало известно, что военное крыло ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», решило освободить трех заложниц в рамках сделки с израильской стороной. ХАМАС подтвердило передачу имен тех, кого они планируют освободить.
Напомним, тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.