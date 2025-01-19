Стало известно об утрате 200 единиц дорожной техники в Курской области

В Курской области потеряли 200 единиц техники из-за вторжения ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около 200 единиц дорожно-строительной и уборочной техники утрачено в Курской области в результате вторжения Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Директор «Курскавтодора» Евгений Полянский сообщил, что значительная часть техники была потеряна в Суджанском районе, где утрачено 150 единиц. В Глушковском и Кореневском районах каждый потерял около 20 единиц техники, еще несколько единиц уничтожено в Беловском районе.

Полянский уточнил, что среди утраченной техники числятся как уборочные машины, так и строительные: асфальтоукладчики, фрезы и катки. На данный момент точные потери еще не установлены и будут известны после комиссионного обследования. В условиях хаоса сотрудники покидали район с документами, оставляя технику, которая была уничтожена или угнана на Украину.

Возвращение людей в регион и восстановление дорог станут приоритетными задачами. Полянский отметил, что, вероятно, ремонт дорог и восстановление приграничных территорий будет осуществляться по новой программе.

Ранее ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области.



