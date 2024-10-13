  • Новость часаВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области
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    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

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    59 комментариев
    13 октября 2024, 09:09 • Новости дня

    ВСУ вывезли всю сельхозтехнику из Кореневского района Курской области

    Украинские военные вывезли сельхозтехнику из Кореневского района в Курской области на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ вывезли на Украину всю сельскохозяйственную технику с занятых территорий Кореневского района Курской области, оставив район разграбленным, а часть оставленной техники была уничтожена.

    Украинские военные вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области, сообщает ТАСС. По словам главы района Марины Дегтяревой, все занятые украинскими военными территории были разграблены, а техника отправлена на Украину. Дегтярева подчеркнула: «Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена».

    Часть техники, которую украинским военным не удалось вывезти, была уничтожена путем поджога. Это добавляет к разрушениям, которые понес район в результате действий ВСУ.

    Дегтярева также отметила, что ей известны случаи расстрелов мирных жителей при их эвакуации из населенных пунктов. По ее словам, в районе было совершено множество других преступлений украинскими военными. Информация о происшествиях, по ее заявлению, указывает на серьезные нарушения прав человека в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.

    11 октября 2024, 13:23 • Новости дня
    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    Стало известно, что в Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах, сообщают Telegram-каналы.

    Российские силы ведут зачистку в Любимовке, Шептуховке, Леонидово, Михайловке и Зеленом Шляхе, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Оценив не самые приятные перспективы, ВСУ уходят из деревни Леонидово. Пока малыми группами, на бронированной технике. Параллельно подтягивая резервы к границе со стороны Сумской области», – говорится в сообщении канала.

    Село Ольговка находится в Кореневском районе Курской области, на расстоянии около 19 километров от границы с Украиной. На прошлой неделе украинские силы пытались доставить технику и боекомплект в Ольговку, однако их колонна была уничтожена российской артиллерией и беспилотниками на трассе, ведущей в Коренево.

    Ранее источник сообщал, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы. До этого в пятницу военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

    Коментарии (36)
    11 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд военкоров и военных блогеров сообщили об успехах российских войск в Курской области. Со ссылкой в том числе на украинские ресурсы сообщается, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    «Курская область – наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», – приводит «Московский комсомолец» слова блогера Юрия Подоляки.

    По его информации, 155-ая бригада морпехов Тихоокеанского флота нанесла неожиданный для ВСУ «рассекающий удар» удар двумя колонами: через Зеленый Шлях и через Толстый Луг. Гарнизон ВСУ в Любимовке был почти полностью окружен. Также был нанесен удар по гарнизону ВСУ в Ольговке. Кроме того, российские войска вошли в Малую Локню.

    Подоляка полагает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» ВСУ дорог с твердым покрытием – «трех дорог, собранных в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже». Также сообщается о боях в Новоивановке, в районе Михайловки и Мартыновки, южнее Веселого, штурме Плехово.

    «Военкоры Русской весны» также пишут о «мощном прорыве на Курском фронте: завершается разгром врага в Любимовке, Зеленом Шляхе и Ольговке». «Неожиданный прорыв морпехов 155 бригады к Зеленому шляху – в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки заставил противника спасаться бегством», – говорится в сообщении. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что «русские продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал в Telegram, что российские войска «выбивают» военных ВСУ, «попавших в оперативное окружение», из Любимовки, «эпицентр боевых действий на этом участке перемещается» в Толстый Луг; есть «продвижение по трассе» на Свердликово, «далее – на Суджу», хотя «сообщения о выходе к северо-западным окраинам Суджи не подтверждаются».

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

    Коментарии (11)
    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    11 октября 2024, 17:38 • Новости дня
    Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину
    Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области потеряли имущество и урожай из-за вторжения украинских военных, оценивая ущерб в сотни миллионов рублей, сообщили фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области.

    По словам фермера Сергея Ламанова из Суджанского района, 6 августа над его домом пролетело около 100 дронов, потом они бросили их считать. На следующий день насчитали еще 60 и затем тоже бросили. 7 августа пошли танки, и фермерам пришлось уехать «в шлепках и шортах», передает РБК. «Все осталось там. Пшеница яровая, озимые там остались, техника осталась, восемь тракторов-иномарок, три грузовые машины, сеялки, веялки, семена на будущий год», – перечислили фермер.

    Сейчас техники уже нет, он написал заявление в военную прокуратуру. Ущерб он оценил в 200 млн рублей. Александр Корниенко, другой фермер из того же района, оценил свои потери в 30–40 млн рублей.

    Помимо фермеров пострадали и предприятия. Суджанский мясокомбинат, по словам управляющего Михаила Куденцова, потерял большую часть своей техники и сырья. По данным GPS-трекеров, установленных на них, часть техники была вывезена на Украину: видно, что машины теперь находятся в Сумской, Харьковской, Киевской областях.

    В сентябре врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ, составляет 85 млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается – уничтожены посевы, урожай, погиб скот. По данным курского отделения «Деловой России», от боевых действий в курском приграничье пострадали 7 тыс. самозанятых, 354 индивидуальных предпринимателя, 1,2 тыс. юрлиц.

    Коментарии (13)
    11 октября 2024, 10:06 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о панике ВСУ на Курском направлении

    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие испытывают замешательство из-за сложившейся ситуации и фиксируемых потерь. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…» – заявил командир «Ахмата», передает «Лента.ру».

    Ранее военкоры и военные блогеры сообщили, что российские силы «продавили левый фланг курской группировки ВСУ».

    До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

    Коментарии (8)
    11 октября 2024, 19:17 • Новости дня
    Российские военные спасли из плена 56 жителей Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ, сообщили в областном правительстве.

    В Кореневском районе спасены 43 человека, из Суджанского эвакуированы семеро местных жителей, а из Большесолдатского – шестеро. Все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую помощь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение региональных властей.

    Напомним, в четверг руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже.

    Коментарии (2)
    11 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Суд Курска арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключены семеро украинских боевиков, их подозревают в серии преступлений, в том числе особо тяжких, решение принял Ленинский райсуд Курска.

    Меры пресечения были приняты на основании ходатайств Главного военного следственного управления Следственного комитета России, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

    В четверг глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже. До этого Россия на форуме ОБСЕ обещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    10 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Житель Курской области сообщил о расстрелах детей боевиками ВСУ

    Житель Курской области рассказал о расстреле детей украинскими боевиками

    Житель Курской области сообщил о расстрелах детей боевиками ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Суджанского района Курской области сообщил о расстреле украинскими боевиками его брата и трех детей, которые пытались покинуть населенный пункт на мопеде.

    Житель Суджанского района Курской области рассказал о трагических событиях, произошедших в населенном пункте Малая Локня, передает ТАСС. По его словам, украинские солдаты и наемники расстреляли его двоюродного брата и троих детей, которые пытались покинуть село на мопеде.

    Местный житель отметил, что среди боевиков были замечены как поляки, так и люди с черной кожей. Он заявил: «Когда заходят на сельский пункт, расстреливают без разбора». Трагически погибшие дети пытались уехать из села, но были расстреляны в упор.

    Помимо этого, он сообщил об использовании украинскими военными операторов FPV-дронов для атак на гражданские автомобили. Это добавило дополнительную угрозу для мирных жителей, усиливая атмосферу страха и небезопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате города Суджа Курской области. Также сообщалось, что житель Суджи рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан. Еще один житель Суджи, Владимир Мальцев, сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнивая расправы с уничтожением тараканов.

    Коментарии (11)
    10 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи

    Глава Суджанского района Богачев: ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже

    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ удерживают гражданских в здании школы-интерната в Судже Курской области, что подтверждается видеоматериалами, снятыми самими военными, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

    По его словам, ВСУ свезли людей в интернат и удерживают там в заложниках, передает ТАСС.

    Богачев отметил, что информация подтверждена видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.

    «У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», – заявил глава района.

    Он добавил, что не располагает сведениями о других подобных учреждениях.

    Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.

    Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

    В МИД России сообщили, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    12 октября 2024, 10:26 • Новости дня
    Следователи зафиксировали убийства с особой жестокостью жителей Курской области
    Следователи зафиксировали убийства с особой жестокостью жителей Курской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-следственные органы сообщили об убийстве не менее трех гражданских лиц в Курской области украинскими военными в начале августа 2024 года.

    Военные следователи зафиксировали факты убийств мирных жителей Курской области украинскими военными и наемниками, передает ТАСС.

    В частности, выяснилось, что в результате действий военных из 22-й, 80-й и 61-й бригад, а также других военизированных групп, не менее трех гражданских лиц были убиты с особой жестокостью.

    Также сообщается о обстреле пункта эвакуации мирного населения в Большесолдатском районе. Военные из упомянутых бригад использовали ракетно-артиллерийское вооружение, что привело к повреждениям жилых построек, гражданского транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

    Кроме того, в конце августа в селе Черкасское-Поречное украинские военные обстреляли и подожгли три жилых дома, убив двух жителей села. А в сентябре в селе Волоконск те же подразделения совершили поджоги жилых домов с помощью БПЛА, повредив не менее восьми домов и полностью разрушив два из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК возбудил уголовное дело против наемников ВСУ по фактам обстрелов в Курской области.

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    12 октября 2024, 13:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
    ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 400 человек, шесть танков и две пусковых установки РСЗО, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ также за этот период потеряли в этом районе 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две БМП, 10 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, украинская армия на Курском направлении потеряла американскую РСЗО HIMARS и чешскую РСЗО Vampire, четыре миномета, станция РЭБ борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и нескольких бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Малой Локни и других.

    Группировка отразила пять контратак ВСУ в сторону Любимовки и других населенных пунктов.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 22 тыс. 300 человек и значительное количество техники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские системы.

    Ранее ВС России в Курской области отразили пять атак украинских подразделений в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.

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    12 октября 2024, 08:23 • Новости дня
    Отряд «Барс-Курск» задержал в Рыльске мужчину за похищение военного имущества

    Tекст: Александра Юдина

    В Рыльске бойцы отряда «Барс-Курск» задержали мужчину, подозреваемого в хищении оружия и военного имущества ВС России, сообщил глава Курской области Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он отметил, что бойцы отряда «Барс-Курск» задержали мужчину, который, предположительно, похитил оружие и военное имущество у Вооруженных сил России.

    Губернатор отметил, что захват злоумышленника произошел в ходе патрулирования территории совместными силами полицейских из местного отделения МВД и бойцов отряда «Барс-Курск».

    В операции приняли участие командир отделения с позывным «Внучек» и стрелок с позывным «Добрый».

    Смирнов подчеркнул, что это было первое задержание с момента создания подразделений ополчения в России. Он также отметил важность совместных действий ополченцев и полиции, что позволило успешно завершить операцию.

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    10 октября 2024, 14:42 • Новости дня
    Bloomberg: ВСУ смогут удерживать территории в Курской области несколько месяцев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские чиновники прогнозируют, что ВСУ смогут удерживать захваченные территории в Курской области на протяжении нескольких месяцев, сообщило агентство Bloomberg.

    Высказанные прогнозы основываются на беспрепятственных поставках, которые продолжают подпитывать ВСУ в Курской области, передает Ura.ru.

    Чиновники отметили, что российские войска сосредоточены на контрнаступлении на Украине, что позволяет украинской стороне сохранять контроль над захваченными территориями. «Украина сможет удерживать территорию, на которую ее войска претендуют в Курской области России, по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше», – сообщили в агентстве со ссылкой на свои источники.

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» взяли под контроль в Курской области поселки Новая Сорочина и Покровский.

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    11 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Курской области российские морские пехотинцы провели успешную операцию против разведывательной группы Вооруженных сил Украины, сообщил источник в силовых структурах.

    Операция прошла в приграничной зоне региона, трое украинских военнослужащих были взяты в плен, сообщил собеседник ТАСС.

    Трое украинских боевиков попали в плен.

    Подробности о проведенной операции пока не раскрываются.

    В пятницу военкоры сообщили об успехах российской армии в Курской области. Блогер Юрий Подоляка уточнил, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона.

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    11 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Силовики: В приграничье Курской области ВСУ столкнулись с проблемами логистики

    Силовые структуры сообщили о неразберихе и проблемах логистики у ВСУ в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На приграничных территориях Курской области у Вооруженных сил Украины возникли серьезные трудности с логистикой, что привело к неразберихе в их рядах, сообщили силовики.

    По информации, полученной от силовых структур и переданной ТАСС, военные Вооруженных сил Украины, действующие в приграничных районах Курской области, сталкиваются с серьезными проблемами в логистике. Это создает неразбериху в их рядах, что становится очевидным из перехваченных радиообменов.

    Собеседник агентства отметил, что эти проблемы могут существенно повлиять на эффективность операций украинских военных в этом регионе.

    Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где ведут зачистку российские подразделения.

    Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области.

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