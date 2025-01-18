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Украинский гимнаст Илья Ковтун станет выступать за Хорватию
Украинский гимнаст Илья Ковтун, серебряный призер Олимпиады-2024, подал документы для получения хорватского гражданства, чтобы выступать за эту страну.
Как сообщает Sports.ru, украинский гимнаст Илья Ковтун будет представлять Хорватию на международных соревнованиях. Об этом заявил главный тренер хорватской команды Владимир Маджаревич в интервью изданию Jutarnji List.
Спортсмен уже подал документы на получение хорватского гражданства. Он рассчитывает на ускоренное рассмотрение заявления, чтобы как можно скорее начать выступления за новую сборную. С 2022 года Ковтун постоянно живет и тренируется в Хорватии, что, по мнению спортсмена, должно ускорить процесс получения гражданства.
Илье Ковтуну 21 год, и он уже добился значительных успехов в спортивной карьере. На Олимпийских играх 2024 года он завоевал серебряную медаль в упражнениях на брусьях. Кроме того, он является двукратным призером чемпионатов мира и четырехкратным чемпионом Европы.
Ранее сообщалось, что украинский гимнаст Илья Ковтун, выигравший серебро в Париже, рассматривает смену спортивного гражданства на хорватское вместе со своим тренером Ириной Горбачевой.