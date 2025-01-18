Украинский гимнаст Илья Ковтун станет выступать за Хорватию

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Sports.ru, украинский гимнаст Илья Ковтун будет представлять Хорватию на международных соревнованиях. Об этом заявил главный тренер хорватской команды Владимир Маджаревич в интервью изданию Jutarnji List.

Спортсмен уже подал документы на получение хорватского гражданства. Он рассчитывает на ускоренное рассмотрение заявления, чтобы как можно скорее начать выступления за новую сборную. С 2022 года Ковтун постоянно живет и тренируется в Хорватии, что, по мнению спортсмена, должно ускорить процесс получения гражданства.

Илье Ковтуну 21 год, и он уже добился значительных успехов в спортивной карьере. На Олимпийских играх 2024 года он завоевал серебряную медаль в упражнениях на брусьях. Кроме того, он является двукратным призером чемпионатов мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что украинский гимнаст Илья Ковтун, выигравший серебро в Париже, рассматривает смену спортивного гражданства на хорватское вместе со своим тренером Ириной Горбачевой.