Байдену заменили ступени трапа самолета на более низкие

Air Force One оснастили более низкими ступенями из-за частых спотыканий Байдена

Tекст: Мария Иванова

Высокие ступени трапа самолета Air Force One были заменены на более низкие специально для президента США Джо Байдена, сообщает The New York Times. Это связано с тем, что 82-летний Байден ранее не раз спотыкался, поднимаясь на борт. В марте 2021 года президент трижды споткнулся на трапе, что Белый дом объяснил сильным ветром, заверив, что Байден чувствует себя прекрасно. В июне 2022 года американский лидер вновь оступился на ступенях, передает РИА «Новости».

Газета отмечает, что не указано, когда именно были заменены ступени. Однако это решение связано с тем, что встречи Байдена иногда переносили, чтобы убедиться, что он в нормальном состоянии. Кроме того, обсуждение негативной информации для президента тоже откладывалось, чтобы найти лучший способ ее подачи.

Ранее оговорки и поведение Байдена вызывали сомнения в его способности исполнять обязанности, а также становились объектом шуток. Он путал имена и должности присутствующих на встречах, и ему приходилось прибегать к помощи окружающих в поиске выхода со сцены. Президент США также несколько раз спотыкался на лестницах и трапах, а также падал с велосипеда.

В частности, Джо Байден споткнулся во время подъема по трапу перед вылетом из аэропорта в Хельсинки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден занимался по утрам с физиотерапевтом, выполняя упражнения «по балансу», чтобы справиться с неуклюжей походкой. Ближайшее окружение президента Байдена беспокоилось о его возрастных проблемах и считало что ему нужно носить более удобную обувь, чтобы снизить риск падений.