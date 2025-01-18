Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.18 комментариев
В МИД Катара сказали, когда в секторе Газа начнет действовать перемирие
МИД Катара: Перемирие в секторе Газа начнется в 9.30 мск 19 января
Режим прекращения огня в секторе Газа начнет действовать 19 января в 9.30 мск, что было согласовано сторонами конфликта и посредниками, сообщил МИД Катара.
Режим прекращения огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 8.30 по местному времени 19 января, что соответствует 9.30 по московскому времени, передает ТАСС.
Официальный представитель ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил этот факт. По его словам, договоренность была достигнута по согласованию сторон соглашения и посредников.
Накануне военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство его утвердить.