Окружение Байдена предложило переобуть его для снижения риска падений

Politico: Окружение Байдена предложило переобуть его, чтобы снизить риск падений

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Politico, близкое окружение Байдена, в том числе члены семьи, переживают за его возраст. Отмечается, что обсуждалась возможность, чтобы президент меньше передвигался перед камерами. Также предлагается, чтобы американский лидер носил более удобную обувь для того, чтобы его походка казалась «менее скованной» и чтобы снизить «риск падений», передает РИА «Новости».

Напомним, Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал, а после возвращения в Вашингтон ударился головой при выходе из вертолета. Кроме того, ранее он несколько раз оступался на трапе самолета и упал с велосипеда.

Позже в Белом доме приняли меры против падений Байдена. Он стал чаще носить теннисные туфли, чтобы не поскальзываться, а также начал заниматься с физиотерапевтом для улучшения баланса.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США ждет гонка на политических лафетах, поскольку Байдену на момент президентских выборов будет почти 83 года, а Дональду Трампу – 78.

