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    Америку ждет гонка на политических лафетах

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    31 августа 2023, 09:10 Мнение

    Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    До президентских выборов в США еще чуть больше года, однако уже очевидно, что они войдут в историю. Во-первых, потому, что впервые за 130 лет бывший президент может вернуться к власти (такое было лишь в 1892 году, когда проигравший на выборах 1888 года Гровер Кливланд взял реванш). Во-вторых, оба фаворита президентской гонки будут, пожалуй, самыми возрастными за всю историю выборов. Байдену на момент голосования будет почти 83 года, а Трампу 78 – еще недавно до таких лет банально не доживали. Ну и, в-третьих, может случиться так, что оба пожилых фаворита так и не доберутся до дня голосования. И что выборы станут гонкой на лафетах – как называли в 1980-е серию похорон дряхлевших генсеков в СССР. В США, конечно же, эти похороны будут не физическими, а политическими.

    На первый взгляд этот сценарий кажется сомнительным. Так, например, соцопросы показывают, что примерно 53% республиканцев готовы на праймериз отдать голоса за Дональда Трампа. При этом отрыв от ближайшего конкурента (губернатора Флориды Рона Десантиса) составляет порядка 40 процентных пунктов. Праймериз у республиканцев проводятся в основном по мажоритарной системе (то есть кто занял первое место в штате – пусть с 40, пусть даже с 30% голосов – забирает весь штат). При такой математике шансы победы Трампа на праймериз приближаются к 100%.

    У Байдена они еще выше. И не только потому, что он тоже безоговорочно лидирует в соцопросах среди демократов (у него 63%, что на 50 процентных пунктов больше, чем у ближайшего конкурента – Роберта Кеннеди-младшего), но еще и потому, что Байден является действующим президентом. И если действующий президент хочет идти на второй срок, то партийный комсомол обычно отвечает «есть». Что, судя по всему, и произошло в конце 2022 – начале 2023 годов (когда Байден определялся с тем, хочет ли он идти).

    Однако несмотря на эти очевидные цифры, шансы безусловных фаворитов видятся отнюдь не очевидными.

    Так, например, Трампа пытаются снять с выборов при помощи стратегии тысячи судебных уколов. Подконтрольные демократам суды возбуждают против бывшего президента США целую серию уголовных дел (причем на уровне штатов – то есть тех субъектов, где Трамп в случае победы помиловать себя не сможет). Как минимум демократы хотят добиться того, чтобы у Трампа не было времени на ведение предвыборной кампании (он уже был вынужден из-за судебных моментов пропустить республиканские праймериз). Программа-оптимум – дискредитировать Трампа среди электората. Не республиканского (который бывшего президента боготворит), а неопределившегося. Беспартийных избирателей, голоса которых и определят, кто из кандидатов победит в ряде спорных штатов – то есть, проще говоря, кто займет Белый дом. Наконец, программой-оптимум является принуждение республиканского истеблишмента (который прочувствует настроения беспартийного электората) отправить к Трампу делегацию уважаемых людей с просьбой сняться самостоятельно.

    Байден тоже может сняться самостоятельно – и, на первый взгляд, по той же судебной причине. Республиканцы раскручивают историю о масштабной коррупции, в которой погряз действующий президент США. Вовлеченность сына Байдена – Хантера – в целый ряд коррупционных схем уже доказана, и теперь республиканцам нужно лишь доказать, что папа был не только в курсе, но и в доле делишек сына. Однако даже если республиканцы это докажут, то банально не смогут провести импичмент через Сенат, где у демократов большинство.

    Если Байден снимется, то только по состоянию здоровья. Уже сейчас пожилой президент ведет себя неадекватно на публике – сейчас, когда как таковая предвыборная кампания даже не началась. Что же будет тогда, когда ему придется колесить по дюжине спорных штатов (от исхода голосования в которых и будет решаться, кто станет новым главой государства) и проводить по несколько встреч с избирателями в день? Байден может физически не выдержать такой темп. И, опять же, демократические избиратели проголосуют за него даже под ИВЛ, однако беспартийные могут не проголосовать. А значит, демократы потеряют Белый дом.

    И вот здесь наступает самое интересное. Если Байден и Трамп, два пожилых и эксцентричных гражданина, снимаются с гонки, то чем она закончится? Ответ простой – ничем хорошим.

    У республиканцев хотя бы есть более-менее адекватный второй номер – губернатор Флориды Рон Десантис (13% в партийном рейтинге). Да, первые дебаты показали, что Десантис не совсем готов к президентству – но тем не менее. А вот у демократов ситуация гораздо хуже. Не случайно 69% партийцев считают, что нынешний президент слишком стар, чтобы быть новым главой государства, однако при этом 65% все равно готовы выбирать его среди всех остальных демократических кандидатов. Просто потому, что остальные еще хуже. Вторым номером в списке идет 69-летний яркий популист Роберт Кеннеди-младший, сделавший себе политическое имя на борьбе против прививок от ковида. Он и все остальные выдвинувшиеся кандидаты являются радикалами, которые ни ментально, ни политически не готовы к управлению страной. Как не готова и нынешний вице-президент Камала Харрис.

    Да, демократы могут теоретически раскрутить кого-то центристского и готового – например, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома или даже бывшую первую леди Мишель Обаму. Однако на это может банально не хватить времени (если, например, Байден сойдет с дистанции в середине праймериз или даже после них). Поэтому сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

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