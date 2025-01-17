Пушков спрогнозировал борьбу Трампа за Голливуд

Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.