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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

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    15 января 2025, 08:15 • Новости дня

    Турецкий эксперт: Переговоры Путина и Трампа определят будущее Украины

    Глава Optimar Дашдемир: Путин и Трамп создадут дорожную карту по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Планируемая встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа может стать ключевым этапом в создании дорожной карты для завершения конфликта на Украине, заявил глава турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar Хильми Дашдемир.

    Планируемые переговоры лидеров России и США определят дорожную карту для прекращения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Дашдемир отметил, что у Киева больше нет сил для продолжения противостояния.

    «Я ожидаю, что по итогам встречи Трампа и Путина будет определена дорожная карта для прекращения российско-украинской войны, возможно, это будет не на первой встрече, но такой процесс неизбежно даст результат», – заявил он.

    Аналитик подчеркнул, что народ Украины сильно пострадал от войны, в которую, по его мнению, страну втянул президент Владимир Зеленский.

    Он также отметил, что западные страны использовали Украину в своих интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем.

    14 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил о планах Трампа завершить все войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты при избранном президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет.

    Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы, сказал Хегсет, выступая в комитете Сената по делам вооруженных сил Конгресса США, передает ТАСС.

    «Наконец, мы со всей ответственностью положим конец войнам, чтобы обеспечить приоритетность наших ресурсов и переориентироваться на более крупные угрозы. Мы больше не можем рассчитывать на «репутационное сдерживание», нам нужно реальное сдерживание», – заявил он.

    Ранее действующий президент США Джозеф Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 08:59 • Новости дня
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув обоюдное желание обеих сторон.

    Трамп отметил, что хотел бы встретиться с Путиным «очень оперативно», и добавил, что российский президент выразил аналогичное желание, передает ТАСС.

    При этом избранный президент США добавил, что прежде чем встреча состоится, ему необходимо официально вступить в должность президента.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи. Кроме того, Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа.

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    14 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма
    Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден намерен уведомить Конгресс о решении исключить Кубу из списка государств – спонсоров терроризма, сообщил представитель Белого дома выского ранга.

    «Байден уведомит Конгресс о желании исключить Кубу из списка спонсоров терроризма», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

    Кроме того, Байден издаст указ о приостановке действия одного из разделов закона Хелмса-Бертона, что временно лишит граждан США возможности подавать иски в американские суды о конфискованном имуществе на Кубе. Также планируется отмена ограничений на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами, передает ТАСС.

    В Белом доме отметили, что администрация Байдена рассматривает это решение как односторонний шаг, несмотря на возможность пересмотра вопроса следующей администрацией: «Трамп сможет пересмотреть этот вопрос, но, на наш взгляд, нет достоверных доказательств того, что Куба продолжает поддерживать терроризм».

    Чиновник добавил, что католическая церковь добилась значительного прогресса в «договоренностях с Кубой», что должно привести к освобождению «в гуманитарных целях значительного числа политзаключенных и незаконно задержанных на Кубе». Ожидается, что освобождения произойдут до конца срока администрации Байдена 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США, объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. В 2021 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вернули Кубу в список стран – спонсоров терроризма.

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    14 января 2025, 21:36 • Новости дня
    CBS: Мишель Обама пропустит инаугурацию Трампа

    CBS: Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшая первая леди США Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января, как сообщает телеканал CBS. Это второе крупное мероприятие, которое она пропустит в январе.

    Мишель Обама не примет участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января, сообщает РИА «Новости». Это будет уже второе крупное событие в январе, которое пропустит бывшая первая леди, после церемонии прощания с экс-президентом Джимми Картером, состоявшейся 10 января в Вашингтоне.

    Офис Барака и Мишель Обамы подтвердил, что бывший президент Барак Обама будет присутствовать на инаугурации, тогда как причины отсутствия его супруги не раскрываются. Однако, как сообщают американские СМИ, на церемонии будут присутствовать Билл и Хиллари Клинтон, а также Джордж и Лора Буш.

    Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на информацию от источника, знакомого с расписанием Билла Клинтона, подтвердило, что бывший президент и его жена Хиллари также запланировали свое участие в предстоящей церемонии.

    Инаугурация Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США, знаменует его возвращение в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

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    14 января 2025, 08:43 • Новости дня
    Трамп сравнил ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе с ядерным ударом

    Трамп заявил, что пожары в Лос-Анджелесе нанесли больше ущерба, чем ядерный удар

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил мнение, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе более разрушителен, чем последствия от ядерного удара, подчеркнув масштаб трагедии и необходимость быстрого реагирования.

    Трамп в интервью каналу Newsmax отметил, что ситуация «гораздо хуже, чем можно увидеть по телевидению», и добавил, что, по его мнению, ущерб от пожаров даже больше, чем если бы город подвергся ядерному удару, передает РИА «Новости».

    Лесные пожары в округе Лос-Анджелес, начавшиеся 7 января, стали самыми крупными в истории штата Калифорния. В результате возгораний, площадь которых превысила 16 тыс. гектаров, погибли по меньшей мере 24 человека. Более 12,3 тыс. строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены огнем.

    Метеорологи объясняют стремительное распространение огня сухой и ветреной погодой, способствующей распространению пожаров. Местные власти и спасательные службы продолжают борьбу с огнем, пытаясь минимизировать последствия и предотвратить дальнейшее разрушение.

    Ранее шериф округа также сравнил последствия с атомной бомбардировкой.

    Президент США Джо Байден заявил, что восстановление Лос-Анджелеса после пожаров потребует значительных финансовых вложений из федерального бюджета. Власти Калифорнии разрабатывают специальную восстановительную программу для Лос-Анджелеса по образцу «плана Маршалла».

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    14 января 2025, 11:39 • Новости дня
    Спецпрокурор США обвинил Трампа в попытке пересмотреть выборы

    Спецпрокурор США Смит обвинил Трампа в попытке пересмотреть выборы

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп в 2020 году предпринял беспрецедентную попытку пересмотреть итоги президентских выборов, действуя как частное лицо и используя правительственный авторитет, следует из доклада специального прокурора Минюста США Джека Смита.

    В документе указано, что Трамп в 2020 году предпринял попытку пересмотреть законные итоги президентских выборов, передает ТАСС.

    По данным Смита, существует достаточно доказательств того, что Трамп пытался сохранить власть незаконными методами.

    В докладе подчеркивается, что Трамп действовал главным образом как частное лицо, хотя стремился использовать власть и авторитет правительства США для достижения своих целей.

    Заявления о «беспрецедентной преступной попытке» пересмотра итогов выборов основаны на собранных доказательствах, которые, по мнению прокурора, указывают на намерения Трампа поставить под сомнение результаты голосования и сохранить за собой президентское кресло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпрокурор США, который вел расследования против Трампа, покинул свой пост, представив окончательный доклад 7 января 2025 года. 10 января избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке.

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    15 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет заявил сенаторам США о желании Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, обеспечив «настолько выгодные для украинцев условия, насколько это возможно», заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в Сенате США.

    Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что Трамп стремится к «завершению этого конфликта». «Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Хегсет заявил о важности «активного сдерживания» России от действий, которые направлены против основных интересов США. Он подчеркнул, что Москва продолжает предпринимать шаги для расширения своего влияния, и США должны активно противодействовать этим попыткам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при Трампе окончат все вооруженные конфликты, Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы.

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    14 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Лавров: Надо следить, какими методами Трамп хочет сделать Америку великой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Важно проследить за теми способами, которыми избранный президент США Дональд Трамп собрался воплощать свой лозунг «Сделать Америку великой вновь», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Если господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель, провозглашенная президентом Трампом, будет достигаться», – цитирует министра ТАСС.

    Об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    Напомним, Трамп ранее предложил Канаде стать 51-м штатом и сообщил, что США должны контролировать Гренландию. Республиканцы в палате представителей США уже начали готовить проект о возможной покупке Гренландии.

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    14 января 2025, 12:37 • Новости дня
    Трамп назвал спецпрокурора США «тупым» из-за обвинений по выборам 2020 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике спецпрокурора Джека Смита, обвинившего его в незаконной попытке пересмотра итогов выборов 2020 года.

    Трамп назвал Смита «невменяемым» после того, как тот обвинил его в незаконной попытке пересмотреть результаты президентских выборов 2020 года, передает ТАСС.

    «Невменяемый Джек Смит безуспешно попытался преследовать политического оппонента его «босса», жуликоватого Джо Байдена», – заявил Трамп в соцсетях.

    Также политик назвал Смита «тупым прокурором» и упрекнул его в неспособности довести дело до суда до президентских выборов.

    Напомним, Смит заявил в своем докладе, что Трамп в 2020 году предпринял попытку пересмотреть итоги президентских выборов, действуя как частное лицо и используя правительственный авторитет.

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    14 января 2025, 14:26 • Новости дня
    Лавров заявил, что Трамп получит тяжелое наследие, в том числе в Калифорнии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получает тяжелое наследство от предыдущих американских властей, в том числе в связи с ситуацией в Калифорнии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона ожидает, что новая команда в администрации США сформулирует свои подходы к международным делам, такое желание есть у самого Трампа, сказал Лавров, передает ТАСС.

    «Также понимаем, что есть у президента будущего и огромная ответственность за положение дел в своей стране, учитывая то наследство, которое он получает, в частности в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, это ужас, что там с людьми происходит», – добавил он.

    Ранее Лавров заявил, что ущерб от пожаров в Калифорнии, который оценивается в 150 млрд долларов, сопоставим с суммой, выделенной США на поддержку Украины. Сам Трамп предполагал, что лесные пожары в Лос-Анджелесе нанесли больше ущерба, чем ядерный удар.

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    15 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В Белом доме рассказали о разговорах Байдена и Трампа об Украине

    Белый дом сообщил о попытке Байдена убедить Трампа поддерживать Украину для усиления ее позиции на переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дискуссий с будущим главой государства Дональдом Трампом настаивал на важности поддержки Украины для укрепления ее позиций в переговорах с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Кирби отметил, что Трампу предстоит определиться с подходом к безопасности Украины, включая возможность отмены действующего соглашения по безопасности. По словам Кирби, Байден ясно дал понять важность соглашения.

    Кроме того, Белый дом подчеркнул, что команда Трампа была в полной мере осведомлена о санкциях против российского энергетического сектора, введенных администрацией Байдена. Кирби заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о всех решениях в области национальной безопасности, включая санкции. Однако он отказался комментировать реакцию команды Трампа, посоветовав обратиться за пояснениями к ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявляли, что Россия и Соединенные Штаты находятся недалеко от старта переговорного процесса, а будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель добиться завершения боевых действий на Украине за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

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    15 января 2025, 04:53 • Новости дня
    Сенаторы США обсудили пьянство и неверность кандидата в шефы Пентагона

    Слушания по рассмотрению кандидатуры Хегсета на пост главы Пентагона привели к обсуждению пьянства сенаторов США

    Tекст: Антон Антонов

    На слушаниях в Сенате США по рассмотрению кандидатуры Пита Хегсета, выдвинутого на пост министра обороны, сенаторы принялись обсуждать употребление им алкоголя, а также собственное пьянство.

    На слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил обсуждались личные качества и профессиональная пригодность Хегсета. Демократы активно поднимали темы его предыдущих браков и обвинения в пьянстве на рабочем месте, заявляли, что Хегсет недостаточно квалифицирован для руководства Пентагоном, передает ТАСС.

    Республиканцы вступались за Хегсета. Так, сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин заявил: «Сколько сенаторов приходило голосовать по вечерам пьяными?». Он вызвал своим вопросом смех и продолжил: «Разве вы не знаете сенаторов, которым пришлось подавать на развод из-за своей супружеской неверности? Вы просили их уйти в отставку? Нет».

    Председатель комитета Роджер Уикер заявил, что Хегсет имеет значительный опыт руководства, превышающий средний уровень американского сенатора, что также вызвало смех и аплодисменты в зале.

    Хегсет – ветеран ВС США и участник боевых действий, имеет звание майора и является автором нескольких книг и бывшим руководителем организаций по защите прав ветеранов. На протяжении восьми лет работает на телеканале Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что США должны развивать ядерную триаду при отсутствии партнера для диалога. Он также заявил о важности доминирования страны в космосе для защиты американского образа жизни в XXI веке. Соединенные Штаты при новом президенте страны Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты, заявил Хегсет.

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    14 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Песков: Новой информации о встрече Путина и Трампа нет

    Tекст: Александра Юдина

    В Кремле нет новой информации о возможных контактах президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Кремль не располагает новой информацией о возможных контактах Путина с Трампом, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на данный момент нет ничего нового, что требовало бы дополнительного комментария.

    Кроме того, Песков отметил, что между США и Россией существуют только технические контакты. Он уточнил, что определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой имеются как по линии военных, так и по дипломатической линии.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера сообщал, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации.

    Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи. Кроме того, Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа.

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    14 января 2025, 12:55 • Новости дня
    В МИД допустили телефонные контакты России и США после инаугурации Трампа

    Замглавы МИД Рябков допустил телефонные контакты России и США после инаугурации Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

    Замглавы МИД допустил инициативы со стороны администрации Трампа по установлению телефонных контактов, передает ТАСС.

    «Все возможно. Я не берусь судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. Мы открыты к этому», – сказал замминистра.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера сообщал, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации.

    Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи. Кроме того, Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа.

    Коментарии (0)
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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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