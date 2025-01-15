Глава Optimar Дашдемир: Путин и Трамп создадут дорожную карту по Украине

Tекст: Александра Юдина

Планируемые переговоры лидеров России и США определят дорожную карту для прекращения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Дашдемир отметил, что у Киева больше нет сил для продолжения противостояния.

«Я ожидаю, что по итогам встречи Трампа и Путина будет определена дорожная карта для прекращения российско-украинской войны, возможно, это будет не на первой встрече, но такой процесс неизбежно даст результат», – заявил он.

Аналитик подчеркнул, что народ Украины сильно пострадал от войны, в которую, по его мнению, страну втянул президент Владимир Зеленский.

Он также отметил, что западные страны использовали Украину в своих интересах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем.