Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.0 комментариев
Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
Ганчев: Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
Российские силы разбивают подразделения ВСУ южнее Купянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ганчев заявил, что эти действия позволяют создать плацдарм, который будет использован для дальнейшего наступления и потенциальной блокировки путей отступления украинских войск, передает ТАСС.
Он отметил, что российские силы форсировали реку Оскол и взяли под контроль населенный пункт Калиново, что открыло армии России путь на Купянск с севера. По его словам, российские бойцы «разбивают группировку противника», что может привести к ситуации, когда подразделения ВСУ в Купянске и его окрестностях окажутся без возможности отступления.
«Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», – подчеркнул Ганчев.
Ранее Ганчев сообщил, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов. Также сообщалось, что украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.