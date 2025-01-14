Хабенский вспомнил лучшие роли Добровольской

Tекст: Алексей Дегтярев

Худрук Московского художественного театра имени Чехова Хабенский отметил, что лучшие сценические моменты Добровольской навсегда запомнились зрителям, передает ТАСС.

«Страдания и невыносимые боли остались позади. Ее душа выдохнула», – сказал Хабенский. Он добавил, что огромное количество людей пришло на ее последний выход на сцену.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Добровольскую уникальным явлением. Он подчеркнул, что она играла с великими артистами, которые приняли ее как свою. Швыдкой выразил соболезнования семье актрисы.

Церемония прощания собрала множество друзей, коллег и поклонников Добровольской. Среди присутствующих были такие видные деятели, как народный артист России Авангард Леонтьев, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий и многие другие. Отпевание актрисы пройдет в храме святителя Николая на Трех Горах, а похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни.

В числе гостей, которые пришли на прощание с артисткой, были гендиректор Первого канала Константин Эрнст и народный артист России Константин Хабенский.