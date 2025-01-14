Эрнст и Хабенский простились с Добровольской

Эрнст и Хабенский пришли на прощание с актрисой Добровольской в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

На церемонию прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской, проходящую в Московском художественном театре им. А. П. Чехова, пришли Константин Эрнст и Константин Хабенский, передает ТАСС. Также выразить свои соболезнования пришли родные, друзья и коллеги актрисы, в том числе Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий и Марина Брусникина. Люди приносят цветы, многие не сдерживают слез.

Церемония отпевания состоится в 13:00 в храме святителя Николая на Трех Горах. Как сообщается, похороны Евгении Добровольской пройдут на Троекуровском кладбище.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году окончила ГИТИС, где училась на курсе Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова, и начала служить в МХАТ им. М. Горького, в 1989-1990 годах – в Театре Табакова и «Современнике-2». В 1991 году актриса пришла в МХТ имени Чехова. На сцене в Камергерском переулке она исполнила множество ролей в постановках Олега Ефремова, Кшиштофа Занусси, Адольфа Шапиро, Евгения Каменьковича, Кирилла Серебренникова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни, были определены дата и место прощания с актрисой.