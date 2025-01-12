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Подпольный склад БАДов обнаружили в Дагестане
Более 5 тыс. опасных БАДов изъяли в Дагестане
В Дагестане обнаружен подпольный склад с более чем пятью тысячами единиц БАДов неизвестного происхождения, часть из которых завезена из Турции, а другая часть произведена кустарным способом.
Как передает РИА «Новости», Роспотребнадзор совместно с МВД по Республике Дагестан выявил крупный склад, на котором хранились биологически активные добавки (БАДы) неизвестного происхождения. В обороте находилось более 5 тыс. единиц немаркированных БАДов. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону уточнила, что часть продукции была завезена из Турции, а другая часть – произведена кустарным способом.
В ведомстве подчеркнули, что такие БАДы могут быть потенциально опасными, так как неизвестно, какие ингредиенты и вещества использовались при их изготовлении. По закону, подобные продукты должны иметь документы, подтверждающие их безопасность, основанные на результатах лабораторных исследований и испытаний, включая тестирование на модельных животных.
Правоохранительные органы конфисковали весь обнаруженный товар. В настоящее время ведется работа по возбуждению уголовного дела, которое может быть открыто в отношении обнаруженных нарушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируют ввести меры регулирования рынка биологически активных добавок (БАД) для повышения безопасности потребителей. Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД, что свидетельствует о серьезных проблемах в сфере контроля за продажей таких продуктов. Росздравнадзор отреагировал на случаи продажи противозачаточных средств под видом БАД, подчеркивая необходимость ужесточения надзора и регулирования в этой области.