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В России запланировали ввести меры регулирования рынка БАД
В России обсудили меры контроля за рынком пищевых добавок и спортивного питания
В России обсуждают необходимость усиления контроля за рынком пищевых добавок и спортивного питания, так как с 1 сентября введена маркировка БАДов, что уже привело к удвоению числа легализованных производителей.
В кулуарах форума «Биопром» заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева сообщила о необходимости введения мер регулирования и контроля за рынком пищевых добавок и спортивного питания, передает ТАСС.
Приезжева отметила, что часто БАД продаются под видом пищевых добавок и спортивного питания, что требует вмешательства на государственном уровне. Эти вопросы уже обсуждались на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Существующие меры регулирования уже дают результаты. С 1 сентября 2023 года в России была введена маркировка БАД, что позволило легализовать производителей и увеличить число белых компаний вдвое. По словам Приезжевой, ранее на рынке было около 700-750 компаний со свидетельством о государственной регистрации, а сейчас их стало вдвое больше.
Приезжева подчеркнула, что правительство продолжает контролировать вопрос регулирования рынка БАД и будет оценивать эффективность уже принятых мер. «Если мы увидим, что остались незакрытые вопросы, будем двигаться дальше», – добавила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД, в составе которых обнаружены запрещенные вещества и некоторые рецептурные лекарства. Росздравнадзор назвал недопустимой продажу противозачаточных под видом БАДов на маркетплейсах. Большинство БАДов с антипохмельным эффектом оказывают лишь общеукрепляющее действие на здоровье человека, поэтому при серьезной алкогольной интоксикации необходимо обратиться в больницу, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Федерального медико-биологического агентства России Наталья Бондаренко.