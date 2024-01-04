Врач посоветовала не доверять БАДам при сильном похмелье, а обратиться в больницу

Tекст: Денис Тельманов

«Большинство так называемых антипохмельных препаратов оказывают на здоровье человека общеукрепляющее, антиоксидантное, иммуностимулирующее действие. Поэтому чудес от приема таких препаратов ждать не приходится, хотя и вреда особого нанести они не могут», – приводит слова Бондаренко ТАСС.

Она напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать умеренность в еде и напитках, а в случае похмелья подбирать средство для лечения нужно в зависимости от симптомов.

Так, при повышении давления нужно принимать препараты, нормализующие его, а в случае головных болей – аспирин.

Гепатопротекторы помогут ускорить выведение алкоголя из организма, а противорвотные препараты избавят от тошноты.

Неприятные ощущения в желудке уберут препараты для снятия изжоги. Однако специальные препараты для снятия сильной интоксикации может назначить только врач. В частности, если одним пациентам достаточно выпить много воды, чтобы восполнить объем жидкости в организме и вывести продукты распада, то другим требуется помощь врача, который может поставить капельницу, отмечает агентство.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала самые опасные для печени алкогольные напитки.