  • Новость часаВ Мариуполе обезвредили две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
    Аргентина призвала Британию вернуть Фолклендские острова
    В Минобороны рассказали о целях ударов по Харькову
    В Германии описали положение Шольца метафорой про ежа и иголки
    В ФИДЕ высказались о наказании поляка за отказ от рукопожатия с россиянином
    США тайно сохранили контроль над крупнейшей базой на Ближнем Востоке
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    13 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    42 комментария
    4 января 2024, 06:08

    Врач посоветовала не доверять БАДам при сильном похмелье

    Врач посоветовала не доверять БАДам при сильном похмелье, а обратиться в больницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство БАДов с антипохмельным эффектом оказывают лишь общеукрепляющее действие на здоровье человека, поэтому при серьезной алкогольной интоксикации необходимо обратиться в больницу, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Федерального медико-биологического агентства России Наталья Бондаренко.

    «Большинство так называемых антипохмельных препаратов оказывают на здоровье человека общеукрепляющее, антиоксидантное, иммуностимулирующее действие. Поэтому чудес от приема таких препаратов ждать не приходится, хотя и вреда особого нанести они не могут», – приводит слова Бондаренко ТАСС.

    Она напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать умеренность в еде и напитках, а в случае похмелья подбирать средство для лечения нужно в зависимости от симптомов.

    Так, при повышении давления нужно принимать препараты, нормализующие его, а в случае головных болей – аспирин.

    Гепатопротекторы помогут ускорить выведение алкоголя из организма, а противорвотные препараты избавят от тошноты.

    Неприятные ощущения в желудке уберут препараты для снятия изжоги. Однако специальные препараты для снятия сильной интоксикации может назначить только врач. В частности, если одним пациентам достаточно выпить много воды, чтобы восполнить объем жидкости в организме и вывести продукты распада, то другим требуется помощь врача, который может поставить капельницу, отмечает агентство.

    Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала самые опасные для печени алкогольные напитки.

    3 января 2024, 01:20
    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили

    Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили был ликвидирован на Украине

    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который был объявлен в розыск за серию военных преступлений.

    О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.

    Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»

    Коментарии (33)
    4 января 2024, 01:38
    Запашный сообщил о смерти известного КВНщика Станислава Агафонова

    Гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный сообщил о смерти известного КВНщика Станислава Агафонова

    Запашный сообщил о смерти известного КВНщика Станислава Агафонова
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет, сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.

    «Умер Станислав Агафонов – один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка», – написал Запашный в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что «буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним».

    «Покойся с миром, дорогой Стас», – заключил Запашный.

    По данным РИА «Новости», Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды «Раисы».

    Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года в возрасте 54 лет умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским.

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 00:11
    Минобороны России: Над Белгородом были сбиты ракеты «Точка-У» и «Ольха»

    Минобороны России заявило о сбитых над Белгородской областью ракетах «Точка-У» и «Ольха»

    Минобороны России: Над Белгородом были сбиты ракеты «Точка-У» и «Ольха»
    @ Chumakov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и снаряды от реактивных систем залпового огня «Ольха» были сбиты во вторник вечером над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью», – приводит RT сообщение Минобороны России.

    Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях.

    По предварительным данным, пострадавших в результате очередной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль, сообщил Гладков.

    Ранее сообщалось, что в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей не подходить к окнам и спуститься в безопасное место.

    Коментарии (2)
    3 января 2024, 02:27
    Объявленную в розыск россиянку Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине

    Аргентинская полиция задержала объявленную в розыск за мошенничество россиянку Людмилу Авдюхину

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентинская полиция задержала россиянку Людмилу Авдюхину, которая была объявлена в международный розыск по запросу России в связи с обвинениями в мошенничестве.

    Авдюхина была задержана во вторник, 2 января 2024 года, рядом с домом, в котором жила. Россиянку подозревают в хищении средств клиентов агентства недвижимости в Барнауле на более чем 100 млн рублей, сообщат ТАСС со ссылкой на газету La Nacion.

    По данным газеты, Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года и чтобы запутать следы, часто меняла место жительства.

    Газета отмечает, что сейчас дело россиянки было передано в суд, который должен будет вынести решение об ее экстрадиции.

    В посольстве России в Аргентине ТАСС сообщили, что местные правоохранительные органы пока не связывались с диппредставительством.

    Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. На него было возбуждено уголовное дело за призывы сдаться ВСУ.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 00:20
    Семью погибших при обстреле ВСУ в Белогороде похоронили в одной могиле

    Семью Ряполовых, погибших с годовалым сыном в результате обстрела ВСУ, похоронили в одной могиле в селе Казацкое

    Tекст: Денис Тельманов

    Во вторник на кладбище села Казацкого Яковлевского округа похоронили супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, которые погибли при обстреле ВСУ города Белгорода 30 декабря.

    Всех троих погребли в одной могиле, малыша положили в гроб к матери, передает корреспондент РИА «Новости» с церемонии похорон.

    Отмечается, что церемония прощания проходила во дворе дома, где проживают родители Надежды. Затем траурная процессия двинулась к кладбищу.

    На похороны пришли жители села, родственники, друзья и коллеги, чтобы выразить слова поддержи родным и близким и проститься с ушедшими.

    Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла 30 декабря гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения. 

    По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который провел на месте совещание с силовым блоком.

    На следующий день постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода заявил, что большинство стран Евросоюза, Великобритания и США являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 07:19
    В Москве на электроподстанции «Чагино» загорелся трансформатор

    В Москве трансформатор загорелся на территории электроподстанции «Чагино» на площади 200 кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Трансформатор горит на территории электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы, площадь возгорания составляет 200 кв. метров.

    «На территории электроподстанции «Чагино» на Чагинской улице в районе дома 2 горит трансформатор на площади 200 кв. метров», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве собщили, что в 07:14 мск пожар был полностью ликвидирован силами 65 человек и 21 единицы техники.

    Агентство напоминает, что на территории «Чагино» в конце ноября наблюдалось аналогичное возгорание трансформатора на площади 200 кв. метров, которое не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города.

    Ранее сообщалось, что сильный ветер оставил без света свыше 100 тыс. человек в Дагестане. Восстановительные работы проводили более 100 человек и 50 единиц спецтехники.

    Коментарии (0)
    2 января 2024, 16:49
    Политолог: Год семьи готовит российским семьям целый комплекс мер поддержки

    Политолог Линдигрин: Практика показывает, что политика президента России в части демографии приносит свои плоды

    Политолог: Год семьи готовит российским семьям целый комплекс мер поддержки
    @ Антон Подгайко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России делается все необходимое для комфортной жизни семей. Страна поистине стала оплотом традиционных ценностей. И в этом смысле Год семьи принесет еще больше положительных результатов как для всего общества, так и для каждой семьи, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи.

    «Нет никаких сомнений в том, что Год семьи даст положительные результаты как для страны в целом, так и для каждой отдельной семьи. Во-первых, продолжится реализация уже принятых мер поддержки. Во-вторых, будет разработана дополнительная целевая помощь, направленная на отдельные нуждающиеся категории. В-третьих, мы увидим проектную деятельность, направленную не столько на финансирование, сколько на комплексное развитие семьи», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

    «Ярким тому примером являются такие инициативы, как «Это у нас семейное» или «Всей семьей», в которых могут принять участие абсолютно все семьи. В этом контексте можно также с уверенностью сказать, что демографическая политика президента Путина действительно работает», – добавляет собеседница.

    «Мы видим, что в России очень низкий уровень детской и материнской смертности. Каждый год строится много новых детсадов, школ, спорткомплексов. Количество многодетных семей за пять лет увеличилось больше чем на четверть. За прошлый год в стране 1,9 млн семей использовали маткапитал, а более 800 тысяч получили его», – приводит пример аналитик.

    «Еще почти 400 тыс. семей взяли семейную ипотеку и решили благодаря ей жилищные проблемы. Все эти достижения каждой конкретной семьи были бы просто невозможны без нацпроекта «Демография», который работает с 2019 года», – убеждена эксперт.

    «Не вызывает сомнений и тот факт, что сейчас Россия стала настоящим оплотом традиционных семейных ценностей на мировой арене. И во многом это сделано благодаря политике Владимира Путина. Вопреки пропаганде западных стран, фактически извращающих сегодня само понятие семьи, Россия оберегает свои нравственные устои», – акцентирует спикер.

    «Традиционные семейные ценности находятся буквально в основе, фундаменте Российского государства. И об этом в том числе говорят сами граждане. Каждая национальность, проживающая в России, каждая традиционная конфессия – приверженцы семейных ценностей», – заключила Линдигрин.

    Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Как говорится в подписанном главой государства документе, это сделано «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

    В своем новогоднем обращении президент Владимир Путин пожелал российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

    «Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.

    Коментарии (2)
    2 января 2024, 22:23
    Губернатор: В Белгороде количество пострадавших в результате атаки ВСУ возросло до 11 человек

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и 11 пострадавших в результате атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «К большому горю, в Белгороде один человек погиб – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал губернатор в своем Telegram-канале

    По его словам, в результате трех обстрелов ранения получили 11 человек.

    Гладков сообщил, что один из украинских снарядов прилетел в частный жилой дом.

    «У мужчины осколочные ранения головы и верхних конечностей, сейчас он прооперирован. Находится под наблюдением врачей», – добавил Гладков.

    По его словам, супруга и сын пострадавшего пережили контузию, их отпустили на амбулаторное лечение.

    Еще шесть человек получили ранения в районе авторынка, двое из них попали в больницу, рассказал Гладков.

    «У одного мужчины слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины контузия и осколочное ранение головы», – говорится в сообщении белгородского губернатора.

    Кроме того, в результате обстрела ВСУ в Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в шести квартирах четырех домов. Также повреждения получили семь хозяйственных построек, 37 автомобиля и автобус.

    В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, 2 гаражах и 7 автомобилях, добавил Гладков.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали.

    Коментарии (0)
    2 января 2024, 23:01
    В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой ракетной опасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей региона принять меры предосторожности из-за новой ракетной опасности со стороны ВСУ.

    «Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что в результате трех атак ВСУ на Белгород и Белгородский район один человек погиб, еще 11 пострадали.

    Гладков рассказал, что погибший получил осколочные ранения, когда ехал в машине и рядом с ней разорвался снаряд.

    Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Коментарии (0)
    2 января 2024, 23:28
    Губернатор: На подлете к Белгороду сбили 9 воздушных целей

    ПВО сбила 9 воздушных целей на подлете к Белгороду

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях.

    «Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО – сбито 9 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, пострадавших в результате очередной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль.

    Ранее сообщалось, что в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей не подходить к окнам и  спуститься в безопасное место.

    Во вторник в результате трех атак ВСУ на Белгород и Белгородский район один человек погиб, еще 11 пострадали.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 01:10
    ВСУ 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 51 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики.

    «За истекшие сутки представительством зафиксирован 51 факт ведения огня со стороны ВФУ», – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Отмечается, что по территории республики было выпущено 160 различных боеприпасов. При этом повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по территории страны были выпущены 500 ракет и дронов.

    Количество примененных боеприпасов Зеленский назвал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

    Коментарии (0)
    2 января 2024, 22:46
    В Пензенской области остановилось колесо обозрения с людьми

    В Пензенской области остановилось 35-метровое колесо обозрения, спасатели эвакуировали шесть человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Шесть человек, включая двух подростков, пришлось снимать спасателям с остановившегося в микрорайоне «Город Спутник» возле Пензы колеса обозрения.

    По данным регионального главка МЧС, все шесть человек находились в одной кабинке, среди них были подростки, сообщило РИА «Новости»

    По данным агентства, после инцидента следователи начали проверку по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», изучаются причины остановки аттракциона, его технического состояния, а также условий обслуживания и эксплуатации.

    Кроме того, проверку начала прокуратура региона.

    Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что понадобилась лебедка, чтобы спустить кабины.

    «Сильный снегопад осложнил ситуацию, но наши спасатели - профессионалы своего дела. Все закончилось хорошо», – приводит агентство слова губернатора.

    Ранее сообщалось, что ребенок в Пензе выпил жидкость для промывки труб.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 00:55
    Губернатор: Над акваторией Севастополя сбили ракету

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитой над акваторией города ракете

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией города, по предварительной информации, была сбита ракета.

    «По информации от спасательной службы Севастополя никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», – написал Развожаев в своем Telegram-канале. 

    Он добавил, что оперативные службы города продолжают контроль обстановки.

    Ранее сообщалось, что над Белгородской областью были сбиты оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и снаряды от реактивных систем залпового огня «Ольха».

    По предварительным данным, пострадавших в результате очередной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 23:51
    Экс-депутат Рады: Ракета поразила украинскую мастерскую беспилотников

    Экс-депутат Рады Игорь Луценко сообщил, что ракета поразила украинскую мастерскую беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракета попала в здание мастерской на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники, сообщил бывший депутат Рады военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

    «В здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т. д.), прилетела ракета», – приводит ТАСС заявление Луценко.

    По словам экс-депутата, объем материального ущерба уточняется.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

    Коментарии (6)
    3 января 2024, 06:23
    Токаев оценил роль ОДКБ в сдерживании беспорядков в Казахстане в 2022 году

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ОДКБ сдерживающим фактором в беспорядках 2022 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности сыграл роль сдерживающего фактора во время массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

    «Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами-участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно», – сказал Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan, передает РИА «Новости».

    Токаев подчеркнул, что обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан. Он напомнил, что на момент обращения председателем организации была Армения, а в этом году председательство перешло Казахстану.

    По словам президента, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

    Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.

    На заседании Совета безопасности было принято решение обратиться к ОДКБ, чтобы ввести миротворческий контингент в страну.

    Он подчеркнул, что миротворцы ОДКБ не участвовали в контртеррористической операции и не произвели ни одного выстрела.

    Токаев рассказал, что армянский миротворческий контингент охранял горводоканал и хлебокомбинат в Алма-Ате, белорусский – аэродром в Жетыгене, таджикский и киргизский – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Алма-Аты, российский – ТЭЦ-3 и объекты телекоммуникаций.

    По данным генпрокуратуры республики, в результате беспорядков в Казахстане в январе 2022 года погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

    Ранее сообщалось, что Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

    Коментарии (0)
    Главное
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    Люди в военной форме похитили мужчину в Харькове (видео)
    Захарова тремя словами прокомментировала рекордный госдолг США
    Эксперт раскрыл детали бюджетного кризиса в США
    Названы неизвестные хобби Жириновского
    Десятки миллионов американцев могут остаться без интернета
    Командир «Грузинского легиона» опроверг сведения о его ликвидации

    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает антироссийский жест Аргентины

    Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский пытается компенсировать бессилие на фронте террором

    ВСУ дважды за последние дни совершили террористические атаки на российские территории. Так, в канун Нового года противник обстрелял кассетными боеприпасами Белгород, а в ночь на 1 января атаковал Донецк. Президент Владимир Путин и Минобороны пообещали, что теракты не останутся безнаказанными. Как Россия ответит на действия офиса Зеленского и какие цели преследовал противник? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия стала двигателем интеграции в Евразии

    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............