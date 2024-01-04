Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
Врач посоветовала не доверять БАДам при сильном похмелье
Врач посоветовала не доверять БАДам при сильном похмелье, а обратиться в больницу
Большинство БАДов с антипохмельным эффектом оказывают лишь общеукрепляющее действие на здоровье человека, поэтому при серьезной алкогольной интоксикации необходимо обратиться в больницу, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Федерального медико-биологического агентства России Наталья Бондаренко.
«Большинство так называемых антипохмельных препаратов оказывают на здоровье человека общеукрепляющее, антиоксидантное, иммуностимулирующее действие. Поэтому чудес от приема таких препаратов ждать не приходится, хотя и вреда особого нанести они не могут», – приводит слова Бондаренко ТАСС.
Она напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать умеренность в еде и напитках, а в случае похмелья подбирать средство для лечения нужно в зависимости от симптомов.
Так, при повышении давления нужно принимать препараты, нормализующие его, а в случае головных болей – аспирин.
Гепатопротекторы помогут ускорить выведение алкоголя из организма, а противорвотные препараты избавят от тошноты.
Неприятные ощущения в желудке уберут препараты для снятия изжоги. Однако специальные препараты для снятия сильной интоксикации может назначить только врач. В частности, если одним пациентам достаточно выпить много воды, чтобы восполнить объем жидкости в организме и вывести продукты распада, то другим требуется помощь врача, который может поставить капельницу, отмечает агентство.
Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала самые опасные для печени алкогольные напитки.