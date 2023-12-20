Врач назвала самые опасные для печени алкогольные напитки

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Ломовой, к наиболее опасным для печени видам алкоголя можно также отнести ликер, поскольку в нем содержится много сахара и спирта, передает «Газета.Ru». Им легко злоупотребить из-за приятного вкуса, отметила врач.

Шампанское также несет угрозу для здоровья печени, так как при его изготовлении используется большое количество сахара, рассказала врач. Кроме того, в нем содержится колоссальное количество газа, которое быстро вызывает опьянение и провоцирует процессы гниения в кишечнике, предупредила Ломова.

По словам врача, бокал красного вина за ужином не оказывает видимого вреда для печени – в хорошем красном виде содержится ресвератрол и другие антиоксиданты, защищающие клетки организма от вредного воздействия. Красное вино можно заменить белым.

Качественная водка тоже является относительно безопасным напитком при соблюдении безопасных доз, рассказала врач. В ее составе нет сахара и различных химических примесей.

«Но здесь важно учитывать качество продукции и безопасные дозировки. То же самое касается коньяка: несмотря на высокий градус напитка, в минимальных дозах он может быть даже полезен, так как способен балансировать давление», – подчеркнула специалист.

«А пиво содержит много калорий и фитоэстрогенов. Пиво коварно, ведь оно пьется очень легко, одной бутылкой за ужином обычно не ограничивается. Но человек, злоупотребляющий данным напитком, обязательно столкнется с проблемой лишнего веса», – резюмировала Ломова.

Врач подчеркивает, что любой алкоголь – яд, оказывающий негативное воздействие на гепатоциты (клетки печени), вызывая фиброз, что впоследствии может привести к развитию цирроза печени.

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