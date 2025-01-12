Tекст: Максим Попов

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры поручил Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам уделить особое внимание решению проблем граждан, проживающих в Донбассе, Новороссии и приграничных территориях, таких как Курская область, передает ТАСС.

Лидер российского государства подчеркнул важность этой задачи, особенно для регионов, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Он также отметил необходимость продолжения работы по интеграции в единое правовое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также поддержке их социального и экономического возрождения.

В своем обращении Путин сказал: «Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения».

Президент добавил, что работа по интеграции и возрождению этих территорий должна продолжаться и развиваться всеми возможными способами.