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Танкер Eventin в Балтийском море начали буксировать из-за непогоды
Танкер Eventin, потерявший управление из-за непогоды, буксируют на безопасное расстояние в Балтийском море в 25 км от прежней позиции, к северо-востоку от мыса Аркона на острове Рюген.
Аварийно-спасательная служба ФРГ сообщила, что германские суда начали буксировку танкера Eventin после того, как он потерял управление в Балтийском море из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС. Суда перемещают танкер в более безопасное место на восток от острова Рюген, где он переждет шторм.
Новое местоположение находится в 25 км к северо-востоку от мыса Аркона на Рюгене. Это решение связано с текущими погодными условиями, в которых высота волн достигает 2,5 метров. Ожидается, что к вечеру погодные условия улучшатся, что позволит завершить операцию более надежно.
В пятницу вечером три германских судна, включая Bremen Fighter, VB Luca и VB Bremen, взяли на буксир Eventin. Они перемещаются медленно, со скоростью 2,5 км в час, чтобы обеспечить безопасность танкера и экипажа.
Ранее стало известно, что в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген дрейфует танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти на борту.