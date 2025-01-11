Танкер Eventin в Балтийском море начали буксировать из-за непогоды

Tекст: Ольга Иванова

Аварийно-спасательная служба ФРГ сообщила, что германские суда начали буксировку танкера Eventin после того, как он потерял управление в Балтийском море из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС. Суда перемещают танкер в более безопасное место на восток от острова Рюген, где он переждет шторм.

Новое местоположение находится в 25 км к северо-востоку от мыса Аркона на Рюгене. Это решение связано с текущими погодными условиями, в которых высота волн достигает 2,5 метров. Ожидается, что к вечеру погодные условия улучшатся, что позволит завершить операцию более надежно.

В пятницу вечером три германских судна, включая Bremen Fighter, VB Luca и VB Bremen, взяли на буксир Eventin. Они перемещаются медленно, со скоростью 2,5 км в час, чтобы обеспечить безопасность танкера и экипажа.

Ранее стало известно, что в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген дрейфует танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти на борту.