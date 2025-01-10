Иран выразил готовность поддержать Гренландию в борьбе с агрессией США

Tекст: Антон Антонов

«Так же как мы всегда были готовы поддержать другие страны, Иран готов оказать помощь Канаде, Мексике, Панаме и Гренландии в борьбе с агрессией и терроризмом США», – указано в аккаунте вооруженных сил Ирана в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, пригрозил вернуть Панамский канал США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией. Трамп также требует переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ предложила назвать континент Мексиканская Америка.



