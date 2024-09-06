На ВЭФ рассказали об одном из самых действенных приемов кибермошенников

В начале мероприятия генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко привел данные по профильным государственным программам: «В нашей стране есть, и это было представлено пару дней назад устами вице-премьера Дмитрия Юрьевича Григоренко, новый нацпроект, который называется «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Кстати, в нем человекоцентричность – один из главных акцентов, который подсвечивается на всех уровнях. Кроме того, в соответствии с майскими указами президента этого года наша страна должна стремиться к технологическому лидерству. И здесь уже сразу заложена та самая дихотомия. С одной стороны, это человекоцентричность и человекоориентированность».

«С другой стороны, мы должны рваться вперед, обгонять Америку, Китай и всех остальных в определенных отраслях. Как же это уживается? Постулат заключается в том, что инновации и развитие экономики вообще невозможны без баланса между эффективным использованием данных, которое многие называют новой нефтью, золотом, разной интерпретацией, и защитой прав граждан на то, что зачастую называют приватностью. Есть долгая расшифровка термина «приватность», не буду сейчас вдаваться, но в любом случае человек – это неотъемлемый элемент экономики данных. Это признают все», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Говоря о регулировании, Сергей Плуготаренко подчеркнул, что необходимо отходить от оградительно-запретительного формата к стимулирующему или инновационному.

Заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов отдельно остановился на тематике ИТ-преступлений. В частности, он сообщил, что в последнее время кибермошенники не всегда руководствуются исключительно получением выгоды. В некоторых случаях преступники заставляют жертву совершить общественно опасное деяние с помощью шантажа или манипуляций, навязывая деструктивные нарративы.

Продолжая выступление, Данил Филиппов подчеркнул, что у ИТ-преступлений есть две основных особенности, которые наносят урон цифровому суверенитету – трансграничность и повышенная анонимность: «Если трансграничность обеспечивается развитием информационных технологий, то вторая особенность, возможно, в том числе вследствие нарушения действующего законодательства или его несовершенства. Поэтому наша задача – блокировать те детерминанты внутри нашей страны, используя которые дистанционные мошенники создают свою анонимность, с помощью которой выходят на контакты и впоследствии выводят денежные средства из юрисдикции России, то есть за рубеж».

Генеральный директор АНО «Белый интернет», генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес. РФ», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко подчеркнула, что абсолютное большинство жертв киберпреступлений знали о том, что такое явление существует, однако при этом все равно попались на уловки мошенников.

Как пояснил Данил Филиппов, это происходит из-за применения социальной инженерии: «Этот метод, с одной стороны, достаточно простой, но, с другой стороны, эффективный. Основная мысль в том, что для манипуляции с человеческим сознанием нужно хотя бы что-то о человеке знать. Вот мы говорим про утечки, которые происходят. Этот минимальный набор знаний о человеке позволяет уже втереться в доверие и совершить определенные манипуляции. Это может быть либо извлечение нужной информации, такой как SMS-коды и так далее, либо прямой перевод и передача денежных средств».

Сидоренко напомнила об инициативе организации, согласно которой предлагается создать фонд для компенсаций пострадавшим от действий мошенников: «Нами было подготовлено предложение, сейчас оно дорабатывается, о создании фонда компенсации вреда жертвам мошенничества, цифрового мошенничества, за счет денег, полученных в результате использования активов украинцев на территории России. Идея несколько политическая, но, по большому счету, мы большинство звонков, 90%, получаем из Украины, так или иначе. И это не просто преступление. Это часть информационной войны».

