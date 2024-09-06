Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.42 комментария
Бывший украинский министр выступил за мобилизацию в ВСУ двадцатилетних
Украина не сможет выиграть войну, пока не будет мобилизовано должное количество молодых людей от 20-25 лет, заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Одним характером или посвящением мужчина не сможет сделать то, что может сделать в 20-25 лет», – заявил Омелян украинским СМИ.
По его словам, Украина не сможет выиграть в конфликте, без должного количества молодых людей в ВСУ. Заявления о том, что «эту войну выиграют люди с животиками» Омелян назвал самообманом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, а для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».