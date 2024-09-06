Tекст: Вера Басилая

«Одним характером или посвящением мужчина не сможет сделать то, что может сделать в 20-25 лет», – заявил Омелян украинским СМИ.

По его словам, Украина не сможет выиграть в конфликте, без должного количества молодых людей в ВСУ. Заявления о том, что «эту войну выиграют люди с животиками» Омелян назвал самообманом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, а для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

