Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.19 комментариев
Гладков: В Шебекине при обстреле ВСУ погиб человек
При ударе украинских военных по городу Шебекино в Белгородской области погиб человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в четверг вечером.
При обстреле города мужчина скончался от полученных ранений на месте до приезда медиков, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
В результате прямых попаданий снарядов пожары начались в двух частных домах, двух хозяйственных постройках и на складе одного предприятия. Ведется борьба с огнем.
В десяти частных домах выбило окна, посекло крыши, фасады и заборы.
До этого губернатор сообщал, что ВСУ с помощью дронов атаковали четыре поселка в регионе.