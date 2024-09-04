В разных регионах России разместили около 11,5 тыс. жителей Курской области

Tекст: Константин Сергеев

«В 57 субъектах спланированы и готовы к приему 530 ПВР общей вместимостью более 45 тыс. человек», – сообщает Telegram–канал МЧС.



В Курской области в 56 ПВР находятся около 7 тыс. эвакуированных жителей приграничных районов, они снабжаются всем требуемым. Отправленная накануне в ПВР в Самарскую область группа жителей области в количестве 15 человек прибыла в Сызрань. В среду запланировано убытие очередной группы эвакуированных граждан в Тверскую область. За сутки из приграничья по личным заявкам вывезены три человека, удалось установить связь с родственниками семи человек. Сотрудникам МЧС удалось воссоединить в общем около 530 семей.

За истекшие сутки для обеспечения эвакуированных прибыли четыре колонны с продуктами питания, водой, медикаментами, средствами личной гигиены, бытовой химии и канцтоварами общим весом более 62 тонны. Всего в регион 164 колоннами доставлено свыше 3,9 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Также за прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС три раза привлекались к выполнению задач по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Обнаружены и уничтожены три боеприпаса. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС уничтожено 313 взрывоопасных предметов, обследованы территории на площади порядка 24 гектаров.

Как сообщалось во вторник, Владимир Зеленский выступил с громким заявлением. Украина, по его словам, намерена «удерживать» захваченные районы Курской области, поскольку это является неотъемлемой частью «плана победы».

