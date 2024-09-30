ЕС призвал к срочному проведению заседания СБ ООН по ситуации в Ливане

Tекст: Дарья Григоренко

Боррель объявил о необходимости немедленного проведения заседания Совета Безопасности ООН по вопросу обстановки в Ливане. Он отметил, что страны – члены ЕС намерены приложить все возможные дипломатические усилия, чтобы добиться прекращения огня в Ливане. Министры иностранных дел согласились с необходимостью срочных действий и выразили поддержку в организации заседания Совета Безопасности, передает ТАСС.

По его словам, Евросоюз будет активно содействовать международным усилиям для стабилизации ситуации в регионе. Он подчеркнул, что безопасность и мир в Ливане являются приоритетом для международного сообщества и требуют незамедлительных действий.

В понедельник Тель-Авив оповестил Вашингтон о своих планах провести ограниченную наземную операцию в Ливане в ближайшее время. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоких рисках начала войны на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, предупредив о возможной гуманитарной катастрофе.