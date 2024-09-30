Американские докеры начали забастовку, угрожая парализовать 36 портов

Международная ассоциация портовых грузчиков объявила о забастовке на восточном побережье США

Международная ассоциация портовых грузчиков объявила о начале масштабной забастовки докеров на Атлантическом побережье США, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ожидается, что забастовка может серьезно нарушить работу 36 портов, через которые проходит значительная часть американского импорта. Это событие станет первой крупной забастовкой докеров на Восточном побережье США с 1977 года.

Профсоюз утверждает, что ассоциация портовых операторов USMX не предпринимает шагов для решения давней проблемы низкой заработной платы докеров. Информаторы сообщают, что переговоры между профсоюзом и работодателями до сих пор не были проведены. В связи с этим Белый дом призвал USMX к быстрому и справедливому урегулированию ситуации, однако президент Джо Байден заявил, что не планирует вмешиваться в процесс.

Последствия забастовки могут быть значительными: возможна приостановка импорта ряда товаров, включая продукты питания и автомобили, что может стоить американской экономике миллиарды долларов в день. Аналитики JPMorgan, по данным Financial Times, подчеркивают, что под угрозой оказались порты, через которые проходит около половины всего импорта в США. Это может вызвать рост цен на грузоперевозки и сами товары.

На фоне грядущей забастовки бизнес и власти США выражают обеспокоенность возможным ростом цен и логистическими проблемами. Крупные ретейлеры уже начали ускорять процесс импорта товаров перед праздничным сезоном, резервируя места у перевозчиков на Тихоокеанском побережье, чтобы избежать сбоев в поставках. Забастовка может негативно отразиться на экономике США, усиливая инфляцию и создавая трудности для потребителей.

Ранее в США 33 тыс. работников Boeing начали забастовку, отказавшись от предложения компании об увеличении зарплаты на 25% в течение четырех лет, так как это не соответствовало их ожиданиям. В результате забастовки, которая замедлила производство самолетов, американская корпорация Boeing отправила в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников.