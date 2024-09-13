Инженеры Boeing устроили забастовку из-за зарплаты

CNN: Тысячи сотрудников Boeing вышли на забастовку из-за зарплаты

В забастовке участвуют 33 тыс. инженеров Boeing, работающих на заводах в США, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN. Основной причиной недовольства стали разногласия относительно размера зарплаты. Работники отклонили предложение компании об увеличении оплаты труда на 25% в течение четырех лет. Оно было значительно ниже первоначальных требований о повышении на 40% за три года.

Манифестации начались вблизи завода Boeing в Рентоне, штат Вашингтон. 96% членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли поддержали идею забастовки. В ответ на это руководство компании заявило о готовности вернуться за стол переговоров.

Текущая ситуация стала новым вызовом для нового генерального директора Boeing Келли Ортберга, который приступил к своим обязанностям только шесть недель назад. За последние шесть лет компания потеряла более 25 млрд долларов и уступила позиции своему главному конкуренту – Airbus.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Boeing приостановила тестовые полеты самолета модели 777Х после обнаружения технических проблем.

Ранее в Boeing отчитался о колоссальных убытках, которые выросли в 78 раз, в то время как его главный соперник – европейский Airbus – выглядел в финансовом плане намного лучше и оставался прибыльным в первом полугодии.