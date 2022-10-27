Как Россия подпортила жизнь Boeing

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27 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Турция начинает выкручивать руки Газпрому

Анкара просит отсрочку и скидку на газ Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Идея превратить Турцию в газовый хаб сделала свое дело. Анкара уже начала просить у Газпрома и отсрочки платежей, и скидок. Хотя сам проект газового хаба находится еще в зачаточном состоянии, почему Турция верит в успех своих просьб? Подробности...
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Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим. Очередное мероприятие в формате так называемой Крымской платформы отмечено предложением о коллективном разделе территорий России и напоминанием, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам. В том числе правилам США. Подробности...
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Украина превращает Запорожье во второй Мариуполь

В районе завода «АвтоЗАЗ» были замечены тысячи иностранных наемников @official.zaz
Украина перебрасывает свежие силы на Запорожский фронт в район Гуляйполя и в направлении Каховского водохранилища. В оккупированном ВСУ Запорожье появились тысячи иностранных наемников. «АвтоЗАЗ» и другие бывшие гиганты советской индустрии Киев превращает в крепости по образцу мариупольской «Азовстали». Как Российской армии взломать оборону противника в Запорожье?  Подробности...
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Фундамент Евросоюза затрещал по швам

Лидерам Германии и Франции было о чем поговорить REUTERS/Michele Tantussi
Ключевые для всего Евросоюза отношения Германии и Франции, как выяснилось, под угрозой. Лидеры двух стран провели в среду специальные переговоры для устранения разногласий. Что именно мешает давно налаженному, казалось бы, взаимодействию двух крупнейших экономик ЕС и какое значение происходящее имеет для России?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Центральная Азия по-прежнему наша

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Среднеазиатские постсоветские государства по-прежнему имеют для нас важнейшее значение, особенно когда мы говорим о развороте от евроцентризма к многополярному миру. Подробности...

Риши Сунак продолжит толкать Лондон к пропасти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Риши Сунаку будет не до дальнейшей эскалации отношений с Россией. Не исключено даже, что он может их стабилизировать (перебросив вину за перегибы на Трасс и Джонсона). Речь, конечно, не о нормализации отношений, а, скорее, о переводе их в русло управляемой конфронтации. Подробности...

Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Мы сели играть с профессиональными шулерами, и мы знаем, что играем с шулерами – так какой смысл пытаться играть по правилам? Подробности...
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Массовая мобилизация на Украине

Киев расписал трофеи за победу над Россией

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Индус за рулем Великобритании

Обсуждение: 4 комментария
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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    Как Россия подпортила жизнь Boeing

    Почему Boeing оказался слабее своих конкурентов
    		   27 октября 2022, 11:10
    Фото: AP/TASS
    Текст: Ольга Самофалова

    Один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing отчитался о колоссальных убытках. Они выросли в 78 раз. Его главный соперник – европейский Airbus выглядит в финансовом плане намного лучше. По крайней мере, в первом полугодии концерн все еще оставался прибыльным. Что же происходит с авиационными гигантами и какую роль в их бедах сыграла Россия?

    За три квартала года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов (с 59 млн годом ранее). Выручка Boeing сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Airbus в этом плане выглядит намного лучше. По крайней мере, в первом полугодии концерн все еще оставался прибыльным, хотя прибыль резко сократилась во втором квартале 2022 года до 682 млн евро против 1,87 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Скорректированный показатель EBIT упал на 31% – до 1,38 млрд евро. Выручка компании снизилась на 10% и составила 12,81 млрд евро.

    Такое плохое состояние Boeing связано как с последствиями пандемии, так и с отказом экономического сотрудничества с Россией.

    Boeing столкнулся с невозможностью выпускать столько самолетов, сколько должен в рамках контрактных обязательств. Ранее в этом месяце американские авиакомпании пожаловались, что испытывают трудности не только с нехваткой пилотов и запчастей, но и с недостатком новых самолетов. Потому что Boeing и Airbus задерживают поставки новых узкофюзеляжных лайнеров, которые часто используются на внутренних рейсах в США и других недолгих маршрутах. В итоге авиакомпании не могут увеличить количество рейсов, чтобы удовлетворить растущий спрос, и планировать свое расписание, отмечают WSJ топ-менеджеры компаний и чиновники отрасли.

    «Узкофюзеляжные самолеты являются самими ходовыми в продажах, поэтому приостановка производства существенно сказалась на финансовых результатах:

    если отталкиваться от актуального прайса и последних данных о поставках за третий квартал 2022 года, то можно увидеть, что выручка от Boeing 737 занимает львиную долю», – говорит Сергей Глинянов, аналитик Freedom Finance Global.

    Проблемы у лайнеров 737 MAX, на самом деле, начались еще в 2018 году, когда упал первый такой самолет, и в 2019-м – когда упал второй. Концерну пришлось на 80% сократить выпуск модельного ряда 737, а многие уже выпущенные самолеты отправились пылиться на стоянку. Boeing был признан виновным в двух крушениях из-за ошибки в своей новейшей системе улучшения характеристик маневрирования (MCAS). Корпорация до сих пор продолжает выплачивать компенсации.

    Потом по корпорации ударила пандемия, когда многие заводы, где собирались запчасти для самолетов, встали, цепочки доставки были нарушены, многие перевозчики стали отказываться от контрактов и т. д. И только в 2022 году пандемия отошла на второй план, логистика восстановилась и пассажирские перевозки вновь пошли в рост по всему миру, удар по Boeing наносит российско-украинский конфликт.

    Одна из серьезных проблем, с которой столкнулся Boeing в этом году, – это сложности с поставками необходимых деталей для сборки самолетов. И центральное место занимает здесь прекращение поставок титана и алюминия из России. Тогда как без этих металлов невозможно собрать крыло и другие части самолетов.

    Американский авиаконцерн покупал титан у уральской корпорации «ВСМПО-Ависма». Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.

    Справедливости ради стоит отметить, что Airbus избежала проблем с падением своих самолетов из-за технической ошибки, но, с другой стороны, пандемия и конфликт на Украине не прошли мимо.

    Однако европейцы в этом плане поступили прагматичней и умней. Потому что летом Евросоюз в последний момент все-таки заблокировал предложение ввести санкции против российского металлургического гиганта «ВСМПО-Ависма» в седьмом пакете санкций. По февральской оценке ФГ «Финам», «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus. По крайней мере, европейцы дали своему гиганту возможность закупить титан впрок. Тогда как британский холдинг Rolls-Royce и Boeing резко отказались покупать российский титан. Но, похоже, наказали они больше себя.

    На самом деле, у Boeing возникли проблемы не только с узкофюзеляжными, но и с широкофюзеляжными самолетами семейства 777 и 787 Dreamliner (это разрекламированный самый большой лайнер мечты). В последнем нашли нарушения в конструктиве, и многие самолеты перевозчикам пришлось вернуть обратно на завод. Конечно, это нарушило график продаж. Только в третьем квартале этого года Boeing сумел возобновить поставки 787. А вот по программе 777X возврат к поставкам ожидается не ранее 2025 года.

    Boeing в целом оказался под пристальным надзором ФАА, которое по сей день диктует каждый шаг, поэтому до сих пор не сертифицированы самая малая и самая крупная модификации узкофюзеляжного 737 MAX, говорит Глинянов.

    «Согласно последним данным, крайним сроком для подачи оценок систем безопасности (SSA) является декабрь 2022 года: если компания не укладывается в данный срок, то авиастроителю придется переоборудовать кабину пилотов. В таком случае есть риск того, что компания просто откажется от программы 737 MAX 10», – говорит собеседник.

    Все это привело к существенным задержкам в поставках самолетов «Боинг» заказчикам. Некоторые авиакомпании переключаются на модели, у которых нет проблем с сертификацией в рамках одного семейства, а, например, American Airlines из-за задержки 787 Dreamliner договорилась на поставку дополнительных 737 MAX 8, рассказывает Глинянов.

    Наконец, оборонный сегмент Boeing тоже приносит убытки. Продажи военной техники в штуках упали не сильно, но вот убытки они дают большие. Почему? Все дело в рекордной инфляции в США и особенностях военных контрактов, где цены строго фиксируются. «Некоторые программы, включая учебный реактивный самолет и военно-морской беспилотник, столкнулись с ростом расходов на реализацию, что привело к большим убыткам по контрактам с фиксированной ценой», – говорит Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам». Иными словами, расходы компании на выполнение военных контрактов выросли, но поднять цены они не могут, что приводит к убыткам. Кроме того, растут расходы на оплату труда: рабочим приходится увеличивать зарплату, потому что они грозят забастовками.

    «Boeing проблемы окружают буквально со всех сторон, тогда как для Airbus сложности вызваны только сбоями в цепочках поставок и проблемами с поставками металлов из России.

    При этом отложенный спрос на путешествия формирует бурный спрос со стороны авиакомпаний на новые самолеты, но оба авиапроизводителя пока не готовы к таким объемам производства из-за дефицита комплектующих. Однако, учитывая пул других проблем у Boeing, французский конкурент остается в выигрышном положении», – считает Пырьева.

    Впрочем, ставить крест на американском авиастроителе пока рано. «У Boeing как стратегического игрока не только на рынке США определенно есть будущее, однако комплекс проблем, которые накопились за столь длительный период, тормозят компанию: путь к безубыточности будет тернистым», – заключает Глинянов.


     
     
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