Подросток в Москве получил ожоги и травмы при взрыве вейпа

В Москве подросток получил ожоги и травмы лица при взрыве вейпа на зарядке

В Москве произошел инцидент с участием 17-летнего подростка, который получил травмы в результате взрыва вейпа, передает канал 360. Происшествие случилось в Лосиноостровском районе, когда молодой человек использовал электронную сигарету, оставленную на зарядке. Вейп взорвался у подростка в руках, причиняя ему травмы лица и ожоги рук.

Тем не менее, пострадавший не нуждался в госпитализации и продолжает лечение амбулаторно.

Такой случай напоминает о потенциальных рисках, связанных с неправильным использованием электронных сигарет. Особенно внимательными к этому должны быть пользователи, комбинирующие использование вейпов с зарядкой, что может привести к перегреву и взрыву устройства.

Проблемы, связанные с использованием электронных сигарет, не ограничиваются только физическими травмами. В США был зафиксирован случай, когда жительница Огайо из-за чрезмерного вейпинга оказалась в коме. Она тратила до 500 долларов в неделю на электронные сигареты и в конечном итоге впала в кому на 11 дней.

Напомним, президент Владимир Путин признался, что популярность электронных сигарет у молодежи вызывает обеспокоенность.

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