ФСБ возбудила дела против журналистов из США и Румынии

ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что дела возбуждены по ст. 322 УК России, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Среди подозреваемых оказались корреспонденты австралийского телеканала ABC, граждане США Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также журналист румынского новостного сайта «HotNews» Парбу Мирча. Все трое незаконно пересекли границу России в Курской области, передает ТАСС.

ФСБ отметила, что с 17 августа в рамках аналогичных противоправных действий, возбуждено уже 12 уголовных дел против иностранных журналистов. В сообщении подчеркивается, что дела ведутся по ч. 3 ст. 322 УК России, предусматривающей наказание за такие преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналистка France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила территорию Курской области и опубликовала репортаж о своей поездке на сайте телеканала. Также российское МВД объявило в розыск журналиста CNN Ника Уолша и журналистку телеканала Rai Стефани Баттистини за незаконное пересечение границы России. Кроме того ФСБ возбудила дела в отношении немецкого и украинского журналистов, которые незаконно проникли в Суджу через границу.