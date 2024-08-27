ФСБ завела дела на двух журналистов, незаконно пересекших границу в Судже

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, ФСБ России возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналиста Deutsche Welle* (признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Коннолли и корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной Викторовны, незаконно пересекших государственную границу России и снимавших видео в районе населенного пункта Суджа Курской области, им грозит до пяти лет лишения свободы, передает ТАСС.

В ФСБ уточнили, что всего за незаконное пересечение границы уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.

Ранее журналист медиагруппы Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом) Ник Коннолли проник в Курскую область и посетил Суджу.