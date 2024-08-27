Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.2 комментария
ФСБ завела дела на двух журналистов, незаконно пересекших границу в Судже
ФСБ возбудила уголовные дела в отношении украинского и немецкого журналистов, незаконно проникших в Суджу через границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как говорится в сообщении, ФСБ России возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналиста Deutsche Welle* (признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Коннолли и корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной Викторовны, незаконно пересекших государственную границу России и снимавших видео в районе населенного пункта Суджа Курской области, им грозит до пяти лет лишения свободы, передает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что всего за незаконное пересечение границы уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.
Ранее журналист медиагруппы Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом) Ник Коннолли проник в Курскую область и посетил Суджу.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента