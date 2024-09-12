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МВД объявило в розыск проникших в Курскую область журналистов CNN и Rai
МВД объявило в розыск журналистов CNN и Rai, а также двух украинских журналисток
Незаконно перешедших границу России журналиста CNN Ника Уолша и журналистку телеканала Rai Стефани Баттистини объявило в розыск российское МВД.
Уолш разыскивается по статье Уголовного кодекса России, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу МВД. Также в базе значится Стефани Баттистини. Кроме того, объявлены в розыск украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко, на них также заведено дело о незаконном пересечении границы.
До этого МИД России сообщал, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони выразили протест в связи с незаконным проникновением съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai через российскую госграницу.
В августе ФСБ сообщила, что журналисты, перешедшие незаконно границу, будут объявлены в международный розыск. Дела завели против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша, а также украинских журналистов Олеси Боровик и Дианы Буцко.