  • Новость часаПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области
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    Слова президента Ирана по поводу СВО содержат тонкий подтекст
    Россия сможет применить ядерное оружие в случае совместного нападения Украины и США
    Зеленский заявил о полном уничтожении украинских теплоэлектростанций
    Вассерман прокомментировал скуфов
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    В ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков»
    В Харьковской области разрушили памятник советским воинам-освободителям
    Лавров и глава МИД Китая обсудили в Нью-Йорке украинский кризис
    Дюмин: Территория Курской области будет освобождена в скором времени
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    46 комментариев
    25 сентября 2024, 23:29 • Новости дня

    Журналистка телеканала France 24 незаконно посетила Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила территорию Курской области, репортаж о своей поездке она опубликовала на сайте телеканала.

    Трент и несколько журналистов в сопровождении ВСУ проникли в несколько деревень Курской области, при этом названия населенных пунктов не уточняются, передает RT.

    Ранее австралийские и британские журналисты незаконно посетили Курскую область. ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России.

    МИД пообещал ответ на незаконное проникновение представителей СМИ из США, Италии, Испании, Франции и Бельгии в Россию.

    23 сентября 2024, 00:19 • Новости дня
    Макрон призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
    Макрон призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Европа должна пересмотреть свои отношения с Россией в будущем ради мира на всем континенте, а также построить новый, «более справедливый» миропорядок, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже.

    Президент Франции считает, что Европе следует подумать о мире в Европе в новой форме, учитывая географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО».

    «Следует переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

    Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполон и несправедлив.  Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно, и не отвечает реалиям, потому что оно планировалось после Второй мировой войны.

    Макрон отметил, что будет выступать на Генассамблее ООН, где поднимет вопрос об устройстве порядка, при котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем, главой МИД Франции назначен призывающий к жесткому отношению к России Жан-Ноэль Барро.

    Нижняя палата парламента Франции утвердила процедуру отстранения президента страны Эммануэля Макрона от власти.

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    23 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек

    Губернатор Курской области Смирнов сообщил о нахождении более 260 человек в Кореневском районе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области обнаружили более 260 человек, потерявших связь с близкими, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Найдено 268 человек, 118 из которых находились в розыске по запросам родственников, написал Смирнов в Telegram-канале.

    По его информации, полиция также нашла еще 101 человека, которые были внесены в списки пропавших без вести. Большая часть из них – пожилые люди, в спешке покинувшие свои дома, потерявшие документы и находящиеся в пунктах временного размещения или у родственников.

    Всего с начала августа было зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родными и близкими, а также от организаций. Смирнов отметил, что поиски усложняются тем, что многие граждане, покинувшие приграничные территории, не сообщают свое местонахождение в местные администрации.

    Глава Курской области призвал всех зарегистрироваться и срочно подать заявление на восстановление паспорта и других документов, чтобы облегчить процедуры поиска и идентификации.

    Ранее группировка «Север» за неделю освободила два населенных пункта в Курской области.

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    «План победы» Зеленского: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    23 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет

    Политолог Бордачев назвал заявление Макрона о новом миропорядке сотрясанием воздуха

    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны, пытаются себя хоть как-то проявить. Эммануэль Макрон, например, использует разговоры о большой международной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Франции призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией.

    «В пьесе «Ханума» Авксентия Цагарели был момент, когда слуга спрашивает у князя, чем угощать гостей, а тот говорит: «по-французски, одними названиями». Так и Эммануэль Макрон потчует западную публику речами», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны и внешнюю политику, пытаются себя хоть как-то проявить. «Делают они это там, где по экономическим соображениям это возможно. Так, Олаф Шольц съездил в Среднюю Азию, потому что у Германии есть на это деньги, а также некоторый технологический, инвестиционный потенциал», – напомнил собеседник.

    «Что касается Макрона, то у него всего этого нет, но есть ядерное оружие, за которое Франция до сих пор платит сама, хоть и со скрипом. Поэтому он себя проявляет на поле публичных разговоров о большой международной политике. Но если говорить о реальных результатах, то это, по сути, сотрясание воздуха», – указал Бордачев.

    Политолог также объяснил участившиеся разговоры европейских лидеров о необходимости мира в Европе и пересмотра отношений. «Они чувствуют, что в США неопределенность, и Джо Байден, что называется, лыка не вяжет. На этом фоне у европейцев появляется возможность, что к ним если не прислушаются, то хотя бы услышат», – заключил Бордачев.

    Европа должна переосмыслить свои отношения с Россией в будущем ради мира на континенте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже. Он указал, что Европе следует учитывать географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО». Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполноценен и несправедлив, передает РИА «Новости».

    Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно и не отвечает реалиям, потому что создавалось после Второй мировой войны. Он отметил, что на Генассамблее ООН поднимет вопрос о миропорядке, в котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, это потребует много усилий, меняется вся система международных отношений. «Это будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», – сказал Песков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру. Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, приводит ТАСС слова немецкого лидера.

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    23 сентября 2024, 02:24 • Новости дня
    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область

    Зеленский: Операция в Курской области показала Западу, на что способны ВСУ

    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина», заявил глава режима на Украине Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker.

    Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «оглушительным успехом». Кроме того, он не думает, что вторжение ВСУ в российский регион поможет закончить конфликт, передает Ura.ru.

    По словам Зеленского, атака ВСУ на Курскую область якобы показала «партнерам, на что мы способны», а журналисты вправе задаваться вопросом стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

    «Меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – заявил глава режима на Украине.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Накануне СК возбудил дело против украинских военных за расстрелы жителей Курской области.

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    23 сентября 2024, 05:40 • Новости дня
    Российские морпехи захватили укрепрайон ВСУ в Курской области

    Минобороны: Российские морпехи захватили укрепрайон ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» отбили укрепленные позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожили боевую технику украинских боевиков, зачистили все окопы и блиндажи, сообщили в Министерстве обороны России.

    Военнослужащие провели разведку боем для выявления огневых точек и укреплений противника, с помощью БПЛА самолетного типа и квадрокоптера были обнаружены основные узлы сопротивления, после чего противник был выбит из укрепрайона, перелает ТАСС.

    Морпехи в результате штурма уничтожили технику боевиков ВСУ,  зачистили все окопы и блиндажи. В результате украинские военные отступили, бросив раненых и убитых бойцов.

    Ранее бойцы 155-й бригады морской пехоты обнаружили рацию на брошенной позиции ВСУ, что позволило им узнать о планах противника по эвакуации раненых и своевременно уничтожить бронегруппу.

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    25 сентября 2024, 10:07 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области

    Алаудинов заявил о вводе ВСУ новых подразделений в Курскую область

    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения, которые в настоящее время проходят тренировки, однако российские войска готовы предпринять действия, чтобы «изменить их восприятие ситуации», сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, Алаудинов отметил, что эти подразделения являются пилотными отрядами и в настоящее время занимаются тренировками.

    По словам Алаудинова, украинские военные пока не осознают, где они находятся, и российские силы намерены изменить это в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что российские войска сделают все возможное, чтобы показать украинским военным, что они оказались «не в радужном месте».

    Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область.

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    25 сентября 2024, 01:35 • Новости дня
    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область

    Лавров обвинил руководство ООН в молчании о нападении Украины на Курскую область с западным оружием

    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители, а ВСУ используют западные вооружения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров выразил недовольство тем, что представители ООН, в том числе генеральный секретарь, не отреагировали на нападение ВСУ на Курскую область, передает ТАСС.

    «Сейчас, когда, скажем, (идет) нападение на Курскую область террористических групп с использованием западных современных вооружений – там же ежедневно просто бомбят жилые кварталы, бомбят жилые дома, бомбят социальные объекты, мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места», – заявил министр.

    Лавров отметил, что представители Управления комиссара ООН по правам человека и других правозащитных структур ООН, по его мнению, подготовили стандартные отговорки для прессы. На вопросы журналистов, по словам Лаврова, они обычно отвечают, что изучают всю имеющуюся информацию, поддерживают «все хорошее и выступают против всего плохого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

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    24 сентября 2024, 10:30 • Новости дня
    Российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Российские морские пехотинцы ликвидировали разведчиков ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области морпехи из 810-й бригады ЧФ ликвидировали восемь разведчиков ВСУ в ходе стрелкового боя возле села Кременное, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота вступили в стрелковый бой северо-восточнее села Кременное, в результате которого уничтожили восемь украинских разведчиков, передает РИА «Новости».

    Группа украинских военных, которую удалось ликвидировать, принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Столкновение произошло в сложной местности, что потребовало от российских морпехов высокой координации и профессионализма для успешного завершения миссии.

    Ранее российские морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. До этого военнослужащие 810-й бригады уничтожили колонну бронетехники. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.

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    25 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Лавров обвинил Францию в лицемерии из-за идеи ограничения права вето в СБ ООН
    Лавров обвинил Францию в лицемерии из-за идеи ограничения права вето в СБ ООН
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Париж в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН.

    Франция цинично предлагает ограничить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил министр в интервью ТАСС. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия и направлены на создание внешнего эффекта. Лавров подчеркнул, что это демонстрирует стремление Франции выделиться на международной арене.

    В интервью Лавров также отметил, что другие постоянные члены Совета Безопасности, такие как Британия и Соединенные Штаты, придерживаются двойственной позиции. Он указал, что Британия и Франция в целом поддерживают тех, кто хочет ускорить обсуждение вопроса об ограничении права вето. Однако именно Франция активно продвигает эту идею.

    Напомним, Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.

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    23 сентября 2024, 01:38 • Новости дня
    Белорусский художник «превратил в пенис» Вандомскую колонну в Париже

    Белорусский акционист Алексей Кузьмич нарисовал фаллос на Вандомской колонне в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Белорусский акционист Алексей Кузьмич, известный своими провокационными перформансами, устроил новый скандал во Франции, осквернив Вандомскую колонну в Париже. Художник изобразил на ней фаллический символ, назвав свою акцию «осеменением».

    Алексей Кузьмич прибыл на Вандомскую площадь, где, используя огнетушители с желтой краской, нанес на колонну изображение фаллоса. После этого художник лег на землю, позволив прохожим и своей команде запечатлеть перформанс. Вскоре на место происшествия прибыла полиция, однако подробности о задержании и возможных правовых последствиях для Кузьмича пока не разглашаются, пишет «Афиша.Daily».

    Акционист объяснил, что решил «оживить» историческое сооружение, он хотел спровоцировать культурный ренессанс во французской столице. «Пусть с оживления этой колонны – центрального места силы Франции – начнется Ренессанс Парижа», – написал художник.

    Алексей Кузьмич-младший – сын известного белорусского советского художника Алексея Кузьмича. Ранее устраивал провокационные перформансы в Белоруссии.

    Кузьмич уже становился фигурантом скандала, раскопав могилу Ван Гога.

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    25 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Дюмин: Территория Курской области будет освобождена в скором времени

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинских боевиков с территории Курской области вытеснят в скором времени, заявил помощник президента России Алексей Дюмин.

    «Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», – заявил Дюмин, передает ТАСС.

    Российские военные мужественно защищают регион, нет никаких сомнений, что ВСУ в скором времени будут выдавлены из Курской области, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ВС России восстановят контроль над регионом.

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    25 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Су-34 поразил скопления ВСУ в приграничной зоне Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по скоплениям личного состава и техники украинской армии в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по разведанным целям модернизированными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), указали в министерстве, передает ТАСС.

    Разведка доложила об успешном уничтожении целей, после чего экипажи вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Су-34 также поражал авиабомбами скопления ВСУ в регионе.

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    25 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше 300 военных на Курском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 300 человек и три танка, включая два немецких Leopard, сообщило Минобороны России в среду.

    ВСУ потеряли на этом направлении семь единиц бронетехники, в том числе два немецких Leopard, БМП и три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 15 человек, боевую бронированную машину, один украинский боевик взят в плен.

    У Нового Пути отражены три попытки украинских военных прорваться через границу России. В этом районе ВСУ потеряли до 50 человек, три танка, БМП, боевую бронированную машину.

    Авиации и артиллерия поразили скопления 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Викторовки, Гончаровки, Ивашковского, Кругленького, Косицы, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Малой Обуховки, Медвежьего, Нового Пути, Правды, Покровского, Плехово, Рубанщины и Толстого Луга.

    Поражены скопления ВСУ в Сумской области, в их числе резервы 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Беловод, Бояро-Лежичей, Брусков, Владимировки, Журавки, Комсомольского, Мануховки, Новой Слободы, Ободы, Павловки, Речки, Ревякино, Сосновки, Степановки, Сумов, Шалыгино и Хотеня.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла свыше 17 тыс. человек, 130 танков, 62 БМП, 95 БТР, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.

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    23 сентября 2024, 14:28 • Новости дня
    Представлен доклад о преступлениях киевского режима в Курской области

    Представлен доклад международного общественного трибунала о преступлениях киевского режима в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

    Как сообщил автор доклада, член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев, в основу документа легли свыше тысячи свидетельских рассказов людей, пострадавших от действий киевского режима, передает ТАСС.

    «ВСУ в Курской области расстреливали российское мирное население, включая женщин, детей, стариков, расстреливали как в собственных домах, так и при попытках эвакуации в гражданских автомашинах, это важно, с полным пониманием невоенного статуса жертв», – заявил Григорьев.

    Он подчеркнул, что подобные факты являются грубыми нарушениями Женевских соглашений и согласно международному гуманитарному законодательству они не имеют срока давности.

    Материалы со свидетельствами преступлений киевского режима «безусловно, лягут в основу будущих уголовных дел, судебных заседаний и, естественно, приговоров в отношении неонацистов и их идеологов», заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

    Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в ее адрес поступает множество обращений, связанных с преступлениями Киева в Курской области. По представленным Москальковой данным о преступлениях ВСУ в РФ возбуждено 36 уголовных дел.

    Москалькова выразила уверенность, что в США и западных странах есть здравые силы, которые слышат обращения России по преступлениям ВСУ.

     «Я считаю, нужно продолжать взаимодействовать с международными органами и доносить для них ту информацию, которой мы обладаем. И в странах коллективного Запада, и в Соединенных штатах Америки есть здравые силы, которые нас слышат. Другое дело, что реакция тяжело пробивается, но тем не менее пробивается», – сказала омбудсмен.

    Она выразила надежду, что российские госорганы обратятся в международный суд ООН по курской проблеме, чтобы он дал оценку этой ситуации. Москалькова призвала «сделать все возможное, чтобы не повторялась ситуация в Курской области, которая может быть квалифицирована как преступление против человечности».

    Напомним, СК возбудил дело против украинских военных за расстрелы жителей Курской области.

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    24 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Су-34 уничтожил скопление личного состава ВСУ в Курской области планирующей авиабомбой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничной зоне Курской области личный состав и технику украинских военных поразили с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), бомбы сбрасывал истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по разведанным целям бомбами с УМПК, указало ведомство, передает ТАСС. После удара экипажи вернулись на аэродром вылета, разведка подтвердила уничтожение целей.

    Ранее Минобороны сообщало о поражении истребителем-бомбардировщиком Су-34 скопления техники ВСУ в Курской области.

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    Центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах поддержки своей экономики. Этот день войдет в историю, считают китайские экономисты. Почему страна с почти самыми высокими в мире темпами роста ВВП начала спасать свою экономику? И почему для России это тоже очень важно? Подробности

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

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    Украденная российская собственность опозорила Латвию

    Латвийский народ «вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения». Такими словами оппозиционные политики Латвии комментируют политический и коммерческий провал, с которым столкнулись власти страны. А все из-за того, что они решили продать украденную у России собственность. О чем идет речь? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • «План победы» Зеленского: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план побега

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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