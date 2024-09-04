Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.4 комментария
Австралийские журналисты незаконно проникли в Курскую область
Корреспонденты австралийского телеканала ABC, сопровождаемые украинскими военными, незаконно пересекли российскую государственную границу в Курской области и опубликовали репортаж о поездке.
Уточняется, что журналисты австралийской вещательной корпорации ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг совершили противозаконное путешествие вглубь российской территории в сопровождении солдат ВСУ, передает ТАСС.
Как сообщается в опубликованном на сайте медиакомпании материале, корреспонденты посетили населенный пункт Суджа в Курской области.
Авторы репортажа признали, что их незаконное пересечение границы в будущем лишит их возможности легально посещать Россию.
Ранее сообщалось, что журналисты британского Sun в сопровождении боевиков ВСУ также незаконно проникли в Суджу.
Напомним, ФСБ возбудила дела против немецкого и украинского журналистов, незаконно проникших в Суджу.