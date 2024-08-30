Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.2 комментария
Британские журналисты незаконно посетили Курскую область
Британские журналисты The Sun незаконно посетили приграничные районы Курской области
Корреспонденты британского таблоида The Sun, сопровождаемые представителями ВСУ, незаконно проникли на территорию Курской области России и подготовили репортаж о своей поездке.
В опубликованном на сайте The Sun репортаже содержатся видеоматериалы и фотографии, сделанные журналистами в российском городе Судже, расположенном в непосредственной близости от украинской границы, передают «Ведомости».
На кадрах отчетливо видны редактор Sun Defence Джером Старки, продюсер Ден Савенков и фотограф Ян Уттакер, позирующие на фоне местных достопримечательностей, в том числе памятника Владимиру Ленину.
Ранее ФСБ завела дела на двух журналистов, незаконно пересекших границу в Судже.