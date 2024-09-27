Стало известно о возможной полной блокировке Discord в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает «Коммерсант», с 20 сентября Роскомнадзор направил в адрес мессенджера Discord пять новых решений о нарушении законодательства. Эти решения внесены в реестр запрещенных сайтов, что может послужить основанием для блокировки ресурса в соответствии с законом «об информтехнологиях и защите информации».

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил изданию, что блокировка Discord в России может произойти в ближайшие дни. В начале сентября пользователи мессенджера уже жаловались на сбои в его работе, однако тогда решения о полной блокировке не последовало.

Discord остается популярным среди корпоративной IT-культуры, геймеров и администраторов криптопроектов. Участники рынка отмечают, что он является значимой платформой для общения и координации в профессиональных и игровых сообществах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший летчик Джейсон Грей на платформе Discord поделился изображением, которое, похоже, было секретным, со сторонниками антиправительственного движения Boogaloo. Ранее военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра в чате в Discord рассекретил планы НАТО о помощи ВСУ и материалы о боях за Артемовск, включая операцию «Бахмутская мясорубка».

Популярное приложение Discord столкнулось с техническими проблемами, когда пользователи со всего мира начали жаловаться на невозможность войти в программу из-за блокировки IP-адреса, при том, что противоправных действий они не совершали.