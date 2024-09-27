И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.9 комментариев
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в силовом вмешательстве выборы
Василий Тарлев сообщил ENEMO о вмешательстве Майи Санду в выборы в Молдавии
Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев обвинил правительство в беспрецедентном вмешательстве в избирательную кампанию и ограничении свобод для оппозиции.
Василий Тарлев, бывший премьер-министр Молдавии, обвинил президента Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности в силовом вмешательстве в предвыборный процесс, передает ТАСС.
Тарлев заявил, что избирательный процесс непрозрачен, участники поставлены в неравные условия, а Центральная избирательная комиссия обслуживает интересы действующей власти. Он выразил свою позицию Международной миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), подчеркивая, что СМИ в стране оказываются недоступными для оппозиции.
Тарлев также подчеркнул, что многие лицензии СМИ были отозваны по политическим мотивам, а государственная компания «Телерадио-Молдова» отказывает оппозиции в эфире. Он отметил, что этот медиаинститут действует в интересах властей, игнорируя принципы свободы информации. Тарлев также отказался подписывать кодекс электорального поведения, предложенный ЦИК, назвав его «профанацией демократических процессов».
Предвыборная кампания в Молдавии сопровождается скандалами. Другие кандидаты, такие как Ион Кику и Игорь Мунтяну, также выразили недовольство действиями властей. Кику обвинил штаб Санду в использовании несовершеннолетних в кампании, а Мунтяну был снят с выборов из-за недействительных подписей. Оппозиция обвинила Санду в злоупотреблении референдумом о вступлении в ЕС для укрепления позиций на фоне экономического кризиса и протестов.
Санду, в свою очередь, обвиняет оппозицию в подготовке государственного переворота. Меры безопасности усилились, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание ряда телеканалов, поддерживающих оппозицию.
Ранее экс-глава Гагаузии Ирина Влах призвала власти Молдавии избегать участия в чужих конфликтах.