И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Госдума решила увеличить до трех лет срок брака для получения РВП
Профильный комитет Госдумы поддержал поправки, увеличивающие срок брака с гражданином РФ до трех лет для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке, что направлено на борьбу с фиктивными браками с иностранцами.
Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил поправки, увеличивающие минимальный срок брака с гражданином России для получения разрешения на РВП до трех лет. Эта норма предназначена для борьбы с фиктивными браками, передает ТАСС.
Согласно заявлению главы комитета Леонида Калашникова, поправки были предложены председателем Госдумы Вячеславом Володиным и самим Калашниковым. «Поправки касаются увеличения с двух до трех лет срока состояния в браке и воспитания усыновленного ребенка», – отметил он. Это изменение было внесено ко второму чтению законопроекта.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность увеличить срок брака, необходимый для получения разрешения на временное проживание (РВП) в России.