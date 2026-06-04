Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.0 комментариев
Московский МФЦ возобновил работу после нападения на сотрудницу
Офис предоставления государственных услуг (МФЦ) на юге Москвы вернулся к штатному режиму работы после нападения человека с ножом.
Работа центра госуслуг района Братеево восстановлена, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вооруженный злоумышленник нанес ножевое ранение в шею работнице центра госуслуг в столичном районе Братеево.
После этого инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.