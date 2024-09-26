Байден поручил выделить все положенные Киеву средства до конца его президентского срока

Tекст: Елизавета Шишкова

В рамках своих полномочий Байден одобрил выделение Украине оставшиеся 5,5 млрд долларов из тех средств, которые одобрил Конгресс, передает ТАСС.

Байден сообщил, что санкционировал выделение средств в рамках президентских полномочий, чтобы его администрация могла полностью использовать средства, выделенные Конгрессом Киеву, а затем пополнить американские запасы.

Также Белый дом указал, что Пентагон выделит Киеву помощь на сумму 2,4 млрд долларов, в пакет помощи войдут средства ПВО, БПЛА и боеприпасы.

Ранее телеканал CNN сообщал, что поставка вооружений Киеву может быть отложена из-за истощения запасов на складах Пентагона.