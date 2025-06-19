В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.9 комментариев
Свыше 208 тыс. кибератак было совершено на инфраструктуру России в 2024 году
Более 208 тыс. кибератак на критическую инфраструктуру России было совершено в 2024 году, сообщил замсекретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в ходе первой Международной конференции государств-членов ОДКБ по кибербезопасности в Киргизии.
По его словам, в текущем году объекты критической инфраструктуры России подверглись более чем 208 тыс. кибератак, что стало предметом обсуждения на встрече ОДКБ, передает ТАСС.
Шевцов подчеркнул, что на встрече представителей ОДКБ необходимо обсудить вопросы безопасности в глобальной информационно-коммуникационной среде, а также обменяться опытом в защите национальных интересов.
В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.
Как писала газеты ВЗГЛЯД, российский бизнес в течение двух лет существенно увеличит расходы на кибербезопасность, которые могут достичь 1 млрд рублей.