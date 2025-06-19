Свыше 208 тыс. кибератак было совершено на инфраструктуру России в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в текущем году объекты критической инфраструктуры России подверглись более чем 208 тыс. кибератак, что стало предметом обсуждения на встрече ОДКБ, передает ТАСС.

Шевцов подчеркнул, что на встрече представителей ОДКБ необходимо обсудить вопросы безопасности в глобальной информационно-коммуникационной среде, а также обменяться опытом в защите национальных интересов.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

Как писала газеты ВЗГЛЯД, российский бизнес в течение двух лет существенно увеличит расходы на кибербезопасность, которые могут достичь 1 млрд рублей.