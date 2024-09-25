Экс-замминистра Украины обвинили в махинациях с углем для ТЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немчинова обвиняют в организации схемы, в результате которой уголь, предназначенный для государственной компании «Центрэнерго», был перепродан частной фирме, передает ТАСС. Следствие полагает, что действия чиновника привели к тому, что в 2022 году государственные теплоэлектростанции недополучили 12 тыс. тонн угля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в своем телеграм-канале сообщила, что Немчинову и на тот момент директору «Укруголь» Михаилу Волошину назначили меру пресечения в виде личных обязательств. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Хотя имена фигурантов не названы, украинские СМИ утверждают, что речь идет именно о Немчинове и Волошине.

В 2022 году украинское правительство обязало «Укруголь» поставлять уголь ряду производителей электроэнергии, включая «Центрэнерго». Однако, по версии следствия, Немчинов убедил Волошина продать этот уголь частной компании, которая затем перепродала его дороже. В результате государственные ТЭС были вынуждены дозакупать уголь с переплатой в разгар отопительного сезона.

Немчинов занимал пост замминистра энергетики с июля 2020 по декабрь 2021 года и на момент событий был советником министра. В деле также фигурирует Владимир Вечерко, бывший депутат Рады и владелец частной компании, участвовавшей в схеме.

Ранее в Днепропетровской области Украины выявили коррупционную схему с закупкой некачественной одежды для ВСУ, в которой участвовали командир воинской части и частное предприятие.