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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

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    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

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    45 комментариев
    22 сентября 2024, 10:51 • Новости дня

    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла

    Украинский командир подтвердил потерю Красноармейска как логистического узла

    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Положение украинских войск в районе Красноармейска стало критическим из-за потери важного логистического узла и постоянного контроля российских сил над основными маршрутами движения, рассказал украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным Физик.

    Как сообщает The Washington Post, Физик рассказал о крайне тяжелой ситуации в районе Красноармейска. Хотя город остается под контролем Украины, его роль как логистического узла уже потеряна, передает РИА «Новости». Российские силы перекрыли три главные дороги, разрушили мосты и обеспечили контроль над движением украинских войск с помощью артиллерии и беспилотников.

    Физик подчеркнул, что украинские войска не могут собрать достаточно сил и пехоты для контрнаступления, из-за чего вынуждены постоянно обороняться и медленно отступать. Он добавил, что любое продвижение дается с трудом, а риск окружения остается высоким.

    Другой украинский солдат отметил нехватку боеприпасов на фронте. По его словам, на каждые три-четыре украинские ракеты приходится восемь российских. Он также указал на отсутствие панацеи против российских авиабомб, что делает ситуацию еще более сложной.

    Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Кураховском и Покровском направлениях идут тяжелые бои. Также Красноармейске на подконтрольной Киеву территории ДНР были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в данном регионе.

    21 сентября 2024, 15:05 • Новости дня
    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами

    Эксперт Дандыкин: Ударом по украинскому сухогрузу Россия уничтожила ценный груз для ВСУ

    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для уничтожения украинского сухогруза с западными ракетами Россия применила дальнюю авиационную ракету или нанесла удар комплексом «Искандер», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об уничтожении сухогруза с западными ракетами и боеприпасами для киевского режима сообщили в Минобороны России.

    «Вполне вероятно, что украинский сухогруз был поражен дальней авиационной ракетой. Второй вариант – это удар «Искандером». Судя по всему, груз сдетонировал, и от судна ничего не осталось. Скорее всего, сухогруз находился где-то под Одессой, куда он подошел под разгрузку», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Нанесение поражения сухогрузу с западными ракетами и боеприпасами для Украины было ожидаемым. «Это достаточно ценный груз, но надо более активно уничтожать боеприпасы, которые Запад поставляет киевскому режиму. Все это оружие, как мы знаем, направлено не только против военных объектов, но и мирногно населения», – подчеркнул эксперт.

    Подобные удары также должны отбить охоту перевозить особо опасные грузы на гражданских судах. «Военная помощь Украине только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Кому-то выгодно, чтобы он продолжался. А мы тратим ресурсы, причем главный ресурс – это люди. Да, мы теряем меньше людей, но есть определенное напряжение», – добавил спикер.

    Дандыкин напомнил, что поставщики вооружений Киеву по сути становятся стороной конфликта. «Мы делаем все, чтобы не было большой войны. Понимание того, что такая война стала бы последней в истории человечества, присутствует у самых ожесточенных «ястребов», включая американских», – считает эксперт.

    В субботу в Минобороны сообщили о том, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России было нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

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    21 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    @ РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять америкманских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотника, 579 ЗРК, 18317 танков и других бронемашин, 1457 боевых машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    21 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики

    Российские войска в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар кроме того был нанесен по цехам по производству беспилотников, а также местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели были удара достигнуты и все назначенные объекты поражены, сообщил Конашенков.

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    21 сентября 2024, 15:57 • Новости дня
    Military Watch: Бомбардировки Су-34 в приграничных районах Украины вызвали беспокойство в США
    Military Watch: Бомбардировки Су-34 в приграничных районах Украины вызвали беспокойство в США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные действия российской армии в Курской области и приграничных районах, особенно применение на Украине многоцелевых истребителей Су-34 с планирующими бомбами, вызвали беспокойство в Соединенных Штатах.

    Российская армия активно использует многоцелевые истребители Су-34, которые за счет своей большой дальности полета и грузоподъемности способны выполнять продолжительные боевые задачи, сообщает Military Watch Magazine.

    В частности, применение планирующих бомб позволяет самолетам наносить значительные огневые удары по украинским позициям, минимизируя риск поражения с воздуха, передает РИА «Новости».

    Автор статьи отмечает, что в результате российских ударов украинские войска могут быть отрезаны от основных подкреплений в Курской области. Это создает угрозу усиления изоляции и усложняет логистические маршруты ВСУ в приграничных районах. Данная ситуация вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах, которые следят за развитием событий на границе Украины и России.

    Ранее Минобороны России сообщило, что истребитель Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ.

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    21 сентября 2024, 23:35 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складам с дальнобойными ракетами в Полтавской области

    Подполье сообщило об ударе по военным складам в городе Лубны Полтавской области

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились дальнобойные ракеты, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удар пришелся по бывшему арсеналу тяжелобомбардировочного корпуса, в который недавно начали складывать, в  том числе, ракеты с дальним радиусом действия, передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы прозвучали в городе Шостка Сумской области.

    По данным сопротивления, удар был нанесен по району огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и железнодорожных составов с закрытым маскировочной сетью грузом.

    Ранее в Минобороны сообщили , что  ВС России нанесли удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

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    22 сентября 2024, 06:47 • Новости дня
    ВС России при помощи ФАБ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области

    Комбат спецназа «Каштан»: Командный пункт ВСУ в Курской области уничтожен российской ФАБ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, сообщил командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) «Ахмат» с позывным «Каштан».

    По его словам, удар на несколько дней «парализовал» подразделения ВСУ, которые остались без регулярной координации. «Каштан» отметил, что российская авиация регулярно наносит удары ФАБами в Курской области по целям противника, передает РИА «Новости».

    Ранее Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области.

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    22 сентября 2024, 07:54 • Новости дня
    Средства ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

    Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью российскими регионами, из них шесть дронов сбиты над Азовским морем, сообщило Министерство обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, шесть беспилотников сбиты над Азовским морем, четыре дрона уничтожены над Ростовской областью, два – над  Курской областью, и по одному были подавлены или сбиты над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

    Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников.

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    22 сентября 2024, 06:10 • Новости дня
    Шредер: Киевские власти сорвали достижение мира на переговорах в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения и стоявшие за ним «более влиятельные круги» не допустили достижения мира на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    По его словам, его жена Со Ен Ким на переговорах в Стамбуле вела протоколы. Шредер сообщил, что достижение мира было близко, по его компромиссному плану Украина должна была сохранить за собой Донбасс, а для Крыма предполагалось создание российского анклава. Согласно плану, вступление Украины в НАТО не предусматривалось, передает ТАСС.

    Экс-канцлер заявил, что несамостоятельные киевские власти во главе с Зеленским сорвали достижение мира, поскольку посчитали, что военные действия якобы могут ослабить Россию.

    Шредер надеется, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, которому, по мнению экс-канцлера, небезразлична Европа, будет заключен мирный договор.

    Ранее Шредер посоветовал тем, кто думает победить Россию, заглянуть в учебники по истории.

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    21 сентября 2024, 22:18 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар ФАБами по заводу «Электросталь» в Курахово

    Подполье сообщило об ударах в районе завода «Электросталь» в подконтрольном ВСУ Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары по заводу «Электросталь» в Курахово в ДНР, где ВСУ прятали украинскую технику и боекомплекты, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Курахово был прилет, в том числе ФАБов.  Подпольщики сообщили, что удар был нанесен в сторону завода «Электросталь», где, ВСУ прятало часть своей техники.

    «В центральном складе завода хранили БК, а по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы», – цитирует РИА «Новости» Лебедева.

    Кроме того, по данным подполья, был нанесен удар по скоплению гусеничной техники ВСУ в селе Константинополь. Лебедев отметил, что российские войска «не пожалели пару ракет РСЗО» для техники, которую украинские войска прятали на току.

    По его словам, вместе с техникой уничтожены или ранены до десяти украинских военных.

    Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики

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    22 сентября 2024, 08:04 • Новости дня
    Росгвардейцы нашли в ДНР древние артефакты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили каменные половецкие изваяния XI-XII веков на Донбассе и передали их в Мариупольский краеведческий музей для дальнейшего хранения и исследования.

    Военнослужащие Росгвардии, находясь в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении, наткнулись на исторические артефакты, о чем сообщило РИА Новости. Были обнаружены каменные, половецкие изваяния, датированные 11-12 веками нашей эры. После консультации с сотрудниками краеведческого музея Мариуполя, была подтверждена историческая ценность находок.

    Офицер Росгвардии рассказал, что при выполнении служебно-боевых задач, военнослужащие наткнулись на каменные фигуры. После дальнейшего обследования территории было найдено еще несколько изваяний. В связи с этим, было принято решение передать артефакты в музей.

    Директор краеведческого музея Мариуполя Раиса Божко подтвердила датировку артефактов, отметив их важность для коллекции музея, которая на данный момент утрачена почти на 90 процентов из-за военных действий. Новые находки станут временной частью коллекции музея для дальнейших экспонирования и научного исследования.

    Ранее сотрудники Росгвардии в ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз. Кроме того, бойцы Росгвардии уничтожили танк и два бронеавтомобиля ВСУ в Курской области. Также военнослужащие Росгвардии на бывших позициях ВСУ в Старобешевском районе ДНР обнаружили замаскированный Т-72 и осколочно-фугасные зажигательные снаряды.

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    22 сентября 2024, 02:51 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит в Ростовской области

    Голубев: Украинский беспилотник сбит в Ростовской области

    Беспилотник сбит в Ростовской области, из-за падения обломков загорелась растительность, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор области Василий Голубев.

    БПЛА был сбит в Миллеровском районе, обломки упали в поле, там загорелась сухая растительность. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, следует из сообщения в Telegram-канале Голубева.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После их падения начался пожар, который распространился на взрывоопасные предметы, что привело к детонации, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

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    21 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Группировка «Центр» продвинулась вглубь обороны ВСУ

    Группировка «Центр» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике 23-й, 31-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 95-й десантно-штурмовой бригад, 109-й, 112-й, 119-й бригад теробороны, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и 3-го украинского погранотряда около Дзержинска, Нелеповки, Покровска, Димитрова, Гродовки, Крутого Яра, Селидово, Украинска и Горняка Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Группировка отразила девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 2-й, 12-й бригад и 5-го полка нацгвардии. Уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», американская бронемашина MaxxPro, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны рядом с Липцами, Волчанском, Волчанскими Хуторами Харьковской области и города Харьков, отчитались в Минобороны.

    Группировка отразила три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, две бронемашины, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 110-й, 117-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии поблизости от Петропавловки, Загрызово, Изюмского, Вишневого, Колесниковки, Ковшаровки Харьковской области, Невского, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Торского ДНР.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, четыре танка, два американских бронетранспортера М113, две 155-мм гаубицы М777 и две американские 155-мм гаубицы М198, а также два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены семь полевых складов боеприпасов и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, подытожили в оборонном ведомстве.

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    21 сентября 2024, 16:11 • Новости дня
    В Сумах произошел взрыв во время воздушной тревоги

    СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне длительной воздушной тревоги

    В Сумах произошел взрыв во время воздушной тревоги, которая длится в Сумской области более часа, сообщают местные СМИ.

    Взрыв в Сумах произошел в субботу, передает РИА «Новости» со ссылкой на  телеканал «Общественное». На момент инцидента в Сумской области уже более часа звучала воздушная тревога, что дополнительно усилило тревогу среди населения.

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в регионе началась задолго до взрыва. Пока нет информации о причинах взрыва или возможных пострадавших. Местные власти пока не комментировали ситуацию, и жители региона выражают обеспокоенность в социальных сетях.

    Ситуация в Сумах остается напряженной, так как воздушные тревоги часто сопровождаются различными инцидентами. В данный момент ожидается официальное заявление от властей для прояснения обстоятельств произошедшего.

    Ранее в Харькове произошли сильные взрывы, также взрывы прогремели.

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    21 сентября 2024, 22:05 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, ПВО пресекла попытку совершить атаку при помощи беспилотника над Курской областью.

    Ранее в Белгородской и Курской областях были уничтожены два украинских беспилотника.

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    21 сентября 2024, 23:41 • Новости дня
    В Харькове прозвучали взрывы

    Серия взрывов прогремела в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы раздались вечером в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    По словам Терехова, взрывы прозвучали в Харькове, когда была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Между тем, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

    Ранее в Сумах произошел взрыв во время воздушной тревоги.

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      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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