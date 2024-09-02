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В Ассоциации ветеранов СВО рассказали о помощи людям в Курской области
Члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции, прибывшие в Курскую область для оказания гуманитарной помощи, успешно проводят эвакуацию гражданского населения из районов, подвергшихся обстрелам.
Члены Ассоциации ветеранов СВО из различных регионов России прибыли в Курскую область для оказания гуманитарной помощи и поддержки местного населения. В состав отрядов вошли опытные бойцы, обладающие уникальными навыками и готовые к выполнению самых сложных задач в экстремальных условиях.
В первый отряд вошли члены Ассоциации ветеранов СВО из Москвы, Тверской области, ЛНР, Чувашии. Во второй отряд входят ветераны боевых действий из Кемеровской, Нижегородской, Саратовской областей, Еврейской автономной области.
Ветераны активно участвуют в эвакуации жителей из населенных пунктов, подвергшихся опасности. Они помогают людям собирать вещи, обеспечивают безопасную перевозку. Благодаря слаженным действиям спасателей, удалось эвакуировать большое количество граждан и доставить их в безопасные места.
Ветераны заявили, что готовы к решению любых поставленных задач. Ветераны боевых действий будут помогать в области до тех пор, пока это будет необходимо.