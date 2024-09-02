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    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    Путин: ВС России в зоне СВО берут территории под контроль квадратными километрами
    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

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    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    3 комментария
    2 сентября 2024, 12:23 • Новости дня

    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ

    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Минувшей ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также удар пришелся по объектам энергетики и ОПК Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все указанные объекты были успешно поражены.

    1 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Конец режима» украинского лидера Владимира Зеленского наступит в ближайшие месяцы, такое мнение выразил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком (Ким Шмитц).

    Украинское руководство уже открыто говорит о поражении в конфликте и обвиняет в этом западные страны, отметил Дотком, передает РИА «Новости».

    «От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Предприниматель также считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник», поэтому стоит ждать «отчаянных мер».

    Ранее Дотком заявил, что Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием.

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    2 сентября 2024, 08:44 • Новости дня
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    @ Валентин Соболев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Крым Украине, полуостров на тот момент входил в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

    Глава российского государства пишет, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительно повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. Кроме того, негативную роль сыграли последствия решений советского руководства по национально-территориальному вопросу, говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

    «В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», – отметил Путин.

    Он подчеркнул, что создание Украины началось сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без четких границ.

    При этом в эпоху СССР границы союзных республик чертились произвольно по «пролетарской необходимости». Таким образом, Украина получила Донбасс с населением, состоящим преимущественно из русских.

    Перед Великой Отечественной войной и после нее благодаря Иосифу Сталину территория Украины включала польские, румынские и венгерские территории.

    Напомним, Путин в начале осени посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    2 сентября 2024, 08:55 • Новости дня
    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам

    Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России

    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ Александр Кащук рассказал, что сдался без стрельбы и сопротивления российским войскам в первом же бою в районе Крынок, услышав русскую речь.

    По его словам, через несколько дней после отправки в подразделение на передовой он оказался на позиции в районе Крынок с заданием изучить местность, чтобы стать проводником для подходящих подкреплений ВСУ, передает РИА «Новости».

    Прибыв на место, они переночевали, а уже с раннего утра «попали в плен к вашим ребятам». «Просто пришли и сдались. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, тоже по-русски говорят. Стрелять что ли сразу? А у нас друг друга  икто не знает, мы только вчетвером друг друга и знали», – рассказал пленный.

    Кащук добавил, что перед мобилизацией четыре года работал в Чехии строителем, а повестку получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь заявил, что украинских военных гонят силой в Курскую область.

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    1 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение минувших суток уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, уничтожена украинская РЛС RPS-42 производства Израиля и поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    На Волчанском и Липцовском направлениях Северная группировка поразила формирования 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Кудиевки и Волчанска Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, БТР, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30 и РСЗО Vampire.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Петропавловки, Кругляковки Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана ДНР.

    Кроме того, отражены четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии.

    В боях с Западной группировкой ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, танк, бронемашину «Козак» и девять автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены установка AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и М198, две гаубицы Д-30, гаубица L-119, РЛС AN/TPQ-36, станция РЭБ «Анклав» и шесть полевых складов боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Водяного, Новоукраинки и Разлива ДНР, а также отразили контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, установка Krab, гаубица М198 производства США.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Малых Щербаков, Малой Токмачки Запорожской области, Змиевки и Веселого Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы FH-70.

    ПВО сбила три авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.

    Всего с начала СВО уничтожен 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 ЗРК, 17 801 танк и другие бронемашины, 1434 РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 501 единица спецтехники.

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    2 сентября 2024, 04:55 • Новости дня
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главная причина трагедии на Украине в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

    «Главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой еe существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он напомнил, что в 2014 годы американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева.

    «Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», – отметил Путин.

    По словам президента, сегодня происходит закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Он подчеркнул, что западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией.

    «Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – подчеркнул президент России.

    Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

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    2 сентября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.

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    2 сентября 2024, 11:17 • Новости дня
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После провала в Курской области противники России могут пойти на мирные переговоры, заявил президент Владимир Путин во время урока «Разговор о важном» в Кызыле.

    Глава государства отметил, что после такого провала у противников России «возникнет желание действительно – не на словах, а на деле – переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами», передает ТАСС.

    «Мы никогда от этого не отказывались», – указал Путин.

    «Действующие власти даже в силу внутреннего законодательства легитимными не являются. Они должны были провести выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону – Конституции Украины», – сказал глава российского государства.

    Путин считает, что подобная ситуация на Украине требует продолжения боевых действий.

    «Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы», – сказал Путин.

    «А действующие власти явно к этому не готовы: шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они и учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области», – заключил он.

    Ранее издание Kyiv Independent сообщило о планах Украины начать подготовку к мирным переговорам с Россией осенью.

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    2 сентября 2024, 07:42 • Новости дня
    В Киеве после взрывов произошел пожар на предприятии
    В Киеве после взрывов произошел пожар на предприятии
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар на территории предприятия, располагающегося в Киеве, возник после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    По его словам, в Шевченковском районе произошел пожар на территории одного из предприятий, передает ТАСС. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство тем, что западные партнеры до сих пор не передали Киеву все обещанные системы противовоздушной обороны Patriot.

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    1 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    В Сумах после взрывов повреждены два предприятия

    Прокуратура: В Сумах после взрывов повреждены два предприятия

    Tекст: Валерия Городецкая

    После взрывов на территории города Сумы в северной части Украины получили повреждения два предприятия, заявили в прокуратуре Сумской области.

    По информации ведомства, повреждены производственное и складское помещение одного предприятия и цех другого, передает РИА «Новости».

    В четверг пожар начался на одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов.

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    1 сентября 2024, 22:16 • Новости дня
    Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на «Северных потоках»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда назвал абсурдом заявления экс-главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Августа Ханнинг о договоренностях между ним и Владимиром Зеленским по поводу терактов на «Северных потоках», сообщил телеканал Republika.

    «Я воспринял эти заявления, в первую очередь - бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд», – приводит РИА «Новости» слова Дуды.

    По его словам, это выглядит абсурдом с «политической стороны».

    Ранее экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявил, что между Зеленским и Дудой существовала договоренность, которая обеспечила логистическую поддержку Варшавы для подрыва газопроводов «Северных потоков».

    Между тем, в Турции заявили, что взрывы на «Северных потоках» произошли при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «польский след» в терактах на «Северных потоках» шокировал немцев.

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    1 сентября 2024, 13:15 • Новости дня
    МО: Евкуров вручил орден Кутузова 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил псковскому гвардейскому соединению ВДВ орден Кутузова, а двум его полкам – ордена Суворова, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в военном ведомстве, в день 85-й годовщины со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии во Пскове прошла торжественная церемония прикрепления к боевым знаменам соединения и полков орденов Кутузова и Суворова, передает РИА «Новости». Там добавили, что ордена к полотнищам прикрепил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

    За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе СВО, 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова, а 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознаменный полк и 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознаменный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии награждены орденами Суворова. Заместитель министра обороны на торжественной церемонии поздравил личный состав соединения с 85-й годовщиной образования, а также с награждением дивизии и полков высокими государственными наградами.

    Как сказал Евкуров, зачитывая поздравление министра обороны Р Андрея Белоусова, дивизия прошла поистине героический путь по полям сражения Великой Отечественной войны, всех послевоенных вооруженных конфликтов на Северном Кавказе и Грузии, Балканах и Южной Осетии, вписав золотыми буквами в историю Воздушно-десантных войск примеры доблести, мужества и славы.

    «В ходе специальной военной операции десантники соединения выполняют самые сложные задачи, действуют смело, решительно, проявляют мужество. Уверен, что личный состав соединения будет впредь вносить значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и защиты ее национальных интересов», – сказал Евкуров.

    Он также назвал сегодняшнее вручение поистине историческим событием и поздравил десантников и ветеранов ВДВ.

    Также состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения за проявленные мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО. Они были награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами и «За отвагу».

    Врио командира Псковского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов от имени личного состава соединения поблагодарил руководство страны, Минобороны России и ВДВ за высокую оценку труда всего без исключения личного состава соединения.

    «С 24 февраля 2022 года с мужеством и отдачей десантники нашей дивизии выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Успешным решением боевых задач отличаются все без исключения подразделения, штурмовые, которые постоянно находятся на переднем крае. Мне хочется отметить, что за 85 лет исторического пути в дивизии 50 Героев Советского Союза и 61 Герой Российской Федерации, больше 50 тыс. военнослужащих награждены государственными орденами и медалями», – добавил Шихабидов.

    Напомним, в сентябре 2023 года в Сети появилась видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

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    1 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Энергетический объект поврежден в Харькове

    Минэнерго Украины: В Харькове поврежден объект энергетической инфраструктуры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харькове на фоне взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщили в минэнерго Украины.

    Сейчас ведется ликвидация последствий атаки, сообщили в украинском ведомстве. О каком именно объекте идет речь, не уточняется, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников под Харьковом.

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    1 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    ПВО уничтожила дрон ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    По информации ведомства, киевский режим в воскресенье предпринял попытку атаковать объекты на российской территории, около 18.15 она была пресечена, передает РИА «Новости».

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщило ведомство.

    Ранее ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью.

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    1 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    В Кремле усомнились в способности Трампа завершить конфликт на Украине за сутки

    Песков: У Трампа вряд ли получится завершить конфликт на Украине за сутки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп вряд ли сможет завершить украинский конфликт за сутки при помощи «волшебной палочки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    В течение суток завершить конфликт невозможно, вряд ли у Трампа для этого есть «волшебная палочка», заявил Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля предположил, что, если следующий американский президент в своей инаугурационной речи заявил, что США выступают за мир и сворачивают все программы помощи Украине и призывают сесть за стол переговоров, «тогда в целом, к утру, у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве».

    Песков подчеркнул, что это гипотетические рассуждений «из области фантастики».

    Ранее Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

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    2 сентября 2024, 06:58 • Новости дня
    После обстрела ВСУ Белгородского района загорелись два дома и четыре автомобиля

    Tекст: Вера Басилая

    Прямое попадание снарядов ВСУ в социальный и коммерческий объекты зафиксировано в Белгороде, после обстрела загорелись два дома и четыре автомобиля, сообщили в мэрии города.

    В сообщении администрации говорится, что над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. После обстрела ВСУ в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, кроме того, в Белгороде есть прямые попадания по объектам, передает ТАСС.

    Ранее при обстреле ВСУ села в Белгородской области погиб человек.

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    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

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    В Британии испугались мести России за Крым

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    Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

    Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье. Тем не менее она была успешно отбита – уничтожено или перехвачено 158 украинских БПЛА. Какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно еще улучшить? Подробности

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    Прибалтика столкнулась с бессилием противостоять «нападению России»

    Звучащая в странах Прибалтики громкая риторика о необходимости «срочно готовиться к нападению России», как выяснилось, не соответствует реальным возможностям этих государств. Более того, граждане Латвии, Литвы и Эстонии вовсе не горят желанием умирать за интересы НАТО. В Прибалтике разгорелся настоящий ресурсный кризис, связанный с запросами армии, и касается он далеко не только финансов. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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