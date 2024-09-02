Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы

Tекст: Валерия Городецкая

Украинское руководство уже открыто говорит о поражении в конфликте и обвиняет в этом западные страны, отметил Дотком, передает РИА «Новости».

«От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Предприниматель также считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник», поэтому стоит ждать «отчаянных мер».

Ранее Дотком заявил, что Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием.