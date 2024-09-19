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Европарламент предложил ЕС собирать деньги на оружие для Киева
Европарламент призвал страны ЕС организовать сбор средств на оружие
Европейский парламент в резолюции предложил странам ЕС организовать добровольные общественные сборы средств для закупки вооружений для Украины, учитывая сокращение финансирования со стороны стран-членов.
Как сообщает РИА Новости, Европарламент планирует принять резолюцию, в которой предложит странам Евросоюза организовывать добровольные сборы средств среди населения для закупки вооружения для Киева. Данный шаг обусловлен сокращением финансирования военной помощи Украине со стороны стран – членов союза.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для выполнения странами ЕС или его институтами. Тем не менее в документе, голосование по которому состоится на пленарной сессии в Страсбурге, приветствуются инициативы по гражданскому краудфандингу для обеспечения бесперебойных поставок оружия Украине.
В документе также выражено сожаление о сокращении объема двусторонней военной помощи Украине, несмотря на ранее сделанные заявления о поддержке. Это подчеркивает необходимость укрепления солидарности и вовлечения общественности ЕС в процесс помощи Украине.
Ранее Министерство финансов Германии планировало предложить сократить расходы на помощь Украине в 2024 году. В связи с этим в отчете The New York Times сообщалось, что Берлин заморозит военную помощь Киеву до конца года. На фоне этих событий акции компании Rheinmetall упали на 4,5%.