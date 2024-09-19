Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павлуш, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал о неудаче своего подразделения из-за интенсивного огня российской артиллерии, передает ТАСС. Он сообщил, что их остановили минометы и артиллерия на окраине Дзержинска (Торецка), даже не дав добраться до позиций.

В интервью, предоставленном Министерством обороны России, пленный упомянул, что после артобстрела всю ночь прятался от дронов и минометов, а затем попытался укрыться в пустых домах. Там его вновь обнаружили дроны, и он понял, что выхода у него нет. Украинское командование обещало заменить их через три дня, но, по его словам, это была «дорога в один конец».

Павлуш также признался, что думал о самоубийстве из-за безысходности своего положения. Однако позже, услышав работу генератора и встретив российских солдат, он решил сдаться. Солдаты, по словам Павлуша, сохранили ему жизнь, сказав: «Мы же русские». Таким образом, он оказался в плену.

Ранее сообщалось о задержании украинского боевика в Курской области, который был причастен к нападению на российскую территорию. Позже стало известно, что украинский боевик Александр Гусак заявил о получении приказа от своего командира расстрелять трех пленных российских солдат. В связи с этими событиями российские власти усилили меры безопасности в приграничных регионах.